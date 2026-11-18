Boschi sotto pressione: il 52% delle foreste compromesso dalla selvaggina
La pressione della fauna selvatica mette a rischio la sicurezza di insediamenti e infrastrutture.
BERGÜN/BRAVUOGN - Sul 52% della superficie forestale nel Grigioni centrale, che comprende il Surses, la valle dell'Albula e i dintorni di Davos, il rinnovamento del bosco è fortemente compromesso dai danni causati dalla fauna selvatica, che si nutre di giovani alberi. Per garantire la funzione protettiva dei boschi sono state adottate diverse misure. Ecco i principali dati del più recente «rapporto bosco-selvaggina».
Cos'è la «relazione bosco-selvaggina»?
La «relazione bosco-selvaggina» illustra la situazione dei danni causati dalla fauna selvatica nel lungo periodo e definisce misure per migliorarla. Queste ultime sono elaborate a livello regionale. Oggi è stato presentato il rapporto relativo alla zona di Davos-Albula-Surses.
Come mai relazioni di questo tipo sono necessarie?
In molte zone, i boschi grigionesi proteggono gli insediamenti e le vie di comunicazione dai pericoli naturali. Ad esempio, sopra la linea dell'Albula della Ferrovia retica e sopra la strada cantonale verso Bergün c'è un ripido bosco di protezione. «Il bosco riveste un'importanza enorme per il Comune di Bergün/Filisur: protegge ampie porzioni dei villaggi e delle vie di comunicazione dai pericoli naturali e offre un habitat alla fauna selvatica», afferma il sindaco di Bergün/Filisur, Luzi Schutz (senza partito), citato in una nota.
Affinché il bosco di protezione mantenga la propria stabilità nel lungo periodo, deve tuttavia potersi «rinnovare naturalmente con specie arboree adeguate alle condizioni locali», si legge ancora nella nota. La relazione esamina proprio se questa condizione sia soddisfatta.
Che cosa rileva il rapporto?
Nell'area esaminata, il rinnovamento del bosco è eccessivamente compromesso dai danni causati dalla selvaggina sul 52% della superficie forestale. A causa del brucamento degli animali, alcune specie arboree principali o secondarie, come l'abete bianco, l'acero di montagna e il sorbo degli uccellatori, non riescono a rinnovarsi.
«Su gran parte della superficie esaminata, l'influenza della fauna selvatica impedisce ormai il rinnovamento naturale del bosco con specie arboree adeguate alle condizioni locali. Ciò mette a rischio, nel lungo periodo, la funzione protettiva del bosco», afferma l'ingegnere forestale cantonale Urban Maissen. Ad essere particolarmente colpiti sono i boschi di protezione situati sopra gli insediamenti e le vie di comunicazione nel Surses, a Davos e tra Bergün e la gola della Schin.
Qual è lo scopo della relazione?
La nuova «relazione bosco-selvaggina» punta a dimezzare entro il 2032 le superfici problematiche e quelle che richiedono interventi. A tal fine è prevista una combinazione di diverse misure: una cura più intensiva dei boschi e la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, interventi mirati nell'ambito dell'attività venatoria - ad esempio con campagne di caccia concentrate nelle zone di conflitto - e una gestione più regolamentata delle attività ricreative.
Quali costi hanno comportato le misure di prevenzione dei danni causati dalla selvaggina?
Stando al rapporto, tra il 2012 e il 2022 è stata adottata una serie di misure passive per prevenire i danni causati dalla fauna selvatica, tra cui recinzioni di protezione, ripari individuali per gli alberi e trattamenti chimici protettivi. La spesa complessiva nel periodo considerato ha superato i 2,6 milioni di franchi, consentendo tuttavia di proteggere soltanto una minima parte della superficie forestale. I costi sono stati sostenuti dalla Confederazione, dal Cantone e dai proprietari dei boschi e non comprendono la manutenzione corrente delle misure di protezione.
Quali costi sono previsti per il futuro?
Se l'impatto della selvaggina dovesse rimanere ai livelli attuali, nei prossimi 50 anni si dovranno mettere in conto ulteriori 7,1 milioni di franchi, pari a circa 142'000 franchi all'anno, per le misure di prevenzione dei danni causati dagli animali. Ciò al fine di «garantire il rinnovamento, urgentemente necessario, e quindi la conservazione a lungo termine del sistema di protezione costituito dal bosco», si legge nel rapporto.
Quali danni economici vengono evitati grazie al bosco di protezione?
A titolo di esempio, il rapporto cita il bosco di protezione di Tinizong. Secondo le stime, esso evita attualmente ogni anno danni potenziali legati al rischio di caduta di massi per oltre 80'000 franchi rispetto a una situazione priva di copertura forestale e per 27'000 franchi rispetto a un bosco di protezione in pessime condizioni.
In assenza del bosco si dovrebbero, ad esempio, mettere in conto danni agli edifici per 400'000 franchi ogni cinque anni oppure una vittima ogni 60 anni. Queste stime si basano su appositi scenari elaborati nell'ambito della relazione.