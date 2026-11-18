Quali costi hanno comportato le misure di prevenzione dei danni causati dalla selvaggina?

Stando al rapporto, tra il 2012 e il 2022 è stata adottata una serie di misure passive per prevenire i danni causati dalla fauna selvatica, tra cui recinzioni di protezione, ripari individuali per gli alberi e trattamenti chimici protettivi. La spesa complessiva nel periodo considerato ha superato i 2,6 milioni di franchi, consentendo tuttavia di proteggere soltanto una minima parte della superficie forestale. I costi sono stati sostenuti dalla Confederazione, dal Cantone e dai proprietari dei boschi e non comprendono la manutenzione corrente delle misure di protezione.