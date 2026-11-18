L'IA ti consiglia il regalo di Natale, ma ti manda all'estero
Solo un terzo delle menzioni di negozi riguarda i grandi commercianti svizzeri
LUCERNA - Sempre più persone in Svizzera si affidano a ChatGPT, Gemini, Perplexity e così via per trovare idee regalo. Ma quando l'intelligenza artificiale indica dove comprare, spesso guarda oltre il confine: il 37% dei link, delle immagini e delle schede prodotto rimanda a un negozio gestito da una società con sede all'estero. Lo afferma uno studio di RankScan, strumento di monitoraggio della società lucernese Klarplan AG, che ha analizzato 2'700 risposte dell'IA in tedesco, francese e italiano.
Solo il 35% delle menzioni di negozi riguarda i colossi svizzeri del commercio al dettaglio. «L'IA consiglia per gli acquisti di Natale, ma guarda spesso oltre il confine. Più di un rimando su tre porta a un negozio all'estero», afferma René Häfliger, fondatore di RankScan.
Il tema riguarda una fetta consistente di popolazione: secondo l'IGEM-Digimonitor 2026, il 39% delle persone fra i 15 e i 75 anni che usano internet ricorre almeno occasionalmente all'intelligenza artificiale per farsi consigliare negli acquisti.
Le parole sono importanti
Secondo lo studio, il modo in cui viene formulata la richiesta cambia sensibilmente i risultati. Se la domanda non menziona la «Svizzera», i rimandi verso l'estero salgono al 45% e l'IA cita Temu, Shein, AliExpress o Amazon nel 20% delle risposte; basta però aggiungere "Svizzera" perché questa quota scenda al 10%. Di qui il consiglio di RankScan a consumatrici e consumatori: scrivere "in Svizzera" nella propria domanda, perché così l'IA raccomanda molto più raramente le piattaforme estere.
Stessa frequenza, pesi diversi
Fra i commercianti svizzeri, Galaxus e Manor compaiono ciascuno nel 40% delle risposte. Rapportato alla rispettiva quota di mercato nel commercio online, però, il quadro cambia: Galaxus riceve meno di un terzo delle menzioni attese (fattore 0,3), Manor circa dieci volte tanto (fattore 10,3). I piccoli negozi svizzeri, dal canto loro, sono citati poco più del doppio di quanto la loro quota di mercato lascerebbe prevedere (fattore 2,2).
Lo studio
RankScan ha posto 60 domande tipiche sui regali in tedesco, francese e italiano, il 4, il 7 e il 10 novembre 2026, a ChatGPT, Gemini, Perplexity e Claude con ricerca web, e a ChatGPT senza ricerca web come termine di confronto. L'accesso è avvenuto tramite il servizio dati DataForSEO con localizzazione Svizzera. Delle 2'700 risposte analizzate, i risultati per la Svizzera si basano su 1'890 risposte con 11'696 menzioni di negozi. Per Perplexity la localizzazione Svizzera non funziona tramite il servizio dati: il modello conta quindi solo per le domande che menzionano la Svizzera e resta fuori dal confronto con e senza "Svizzera". La quota estera è stata calcolata sulla sede della società che gestisce il negozio, verificata tramite note legali e registro IDI.
Gli autori precisano che le cifre sono un'istantanea e che lo studio mostra che cosa raccomanda l'IA, non dove le persone comprano davvero.