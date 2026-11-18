Lo studio

RankScan ha posto 60 domande tipiche sui regali in tedesco, francese e italiano, il 4, il 7 e il 10 novembre 2026, a ChatGPT, Gemini, Perplexity e Claude con ricerca web, e a ChatGPT senza ricerca web come termine di confronto. L'accesso è avvenuto tramite il servizio dati DataForSEO con localizzazione Svizzera. Delle 2'700 risposte analizzate, i risultati per la Svizzera si basano su 1'890 risposte con 11'696 menzioni di negozi. Per Perplexity la localizzazione Svizzera non funziona tramite il servizio dati: il modello conta quindi solo per le domande che menzionano la Svizzera e resta fuori dal confronto con e senza "Svizzera". La quota estera è stata calcolata sulla sede della società che gestisce il negozio, verificata tramite note legali e registro IDI.