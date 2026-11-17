Da un momento all'altro salta tutto: la paura di non essere più capaci a fare nulla
Non è più solo teoria. Il tema ora ci concerne davvero. C'è chi si è comprato un fornello a gas. Chi la radio con le batterie. E c'è anche chi confessa di essere totalmente impreparato.
LOCARNO/ LUGANO - E se tutta la tecnologia dovesse andare in tilt per un determinato numero di ore, o per più giorni? Saremmo in grado di arrangiarci? È la provocazione lanciata dall'ultimo ebook pubblicato da Alessandro Trivilini, esperto di sicurezza informatica.
Non bastavano gli hacker. La recente panne di Microsoft ha fatto capire un po' a tutti che quella del possibile blackout digitale non è una semplice sparata, tanto per creare l'ennesimo allarmismo.
Occhio alle fasce deboli
«Aziende e istituzioni si stanno organizzando – spiega Trivilini –. Hanno un piano di risposta in caso di blackout digitale. Ma i semplici cittadini? Ci sono alcune fasce deboli che non vanno dimenticate. Anziani che magari hanno imparato a fatica a usare lo smartphone. E di colpo potrebbero ritrovarselo tra le mani spento. Inutilizzabile. A quel punto saprebbero ancora spostarsi o relazionarsi col mondo esterno? È una provocazione. Ma è anche una realtà».
Riscaldamento
Per le vie di Locarno incontriamo una giovane donna che confessa come un blackout energetico le causerebbe una certa preoccupazione. Declinabile a seconda della stagione in cui avverrebbe. «Dovesse arrivare in inverno, la prima cosa a cui penserei è il riscaldamento», ammette.
Cibo da scaldare
Un'altra donna ci mostra il suo nuovo telefonino. «L'ho comprato oggi. Era un anno che non ce l'avevo. Potrei farne a meno. Poi sono capace ad accendere il fuoco per cucinare», dice. Più apprensiva un'altra intervistata: «Mangiare sarebbe la priorità. E se non c'è corrente non si può cuocere nulla. Ecco perché mi sono presa un fornellino a gas. Non si sa mai».
Impreparati e previdenti
Nell'ambito della cosiddetta guerra ibrida, dalla Commissione europea è di nuovo arrivato l'invito ad attrezzarsi in modo da essere autosufficienti per almeno tre giorni. Appello che ovviamente in qualche maniera vale anche per la Svizzera.
«Io sarei preoccupata per la mancanza di internet – sostiene una ragazza –. Come fai a vedere i film? Mi rendo conto di essere totalmente impreparata all'eventualità di un blackout energetico».
«Mia moglie ha voluto che acquistassimo una radio con la batteria», specifica invece un giovane sorridente.
«Se va via la corrente – rammenta una signora – saltano anche i bancomat e i pagamenti digitali. Io mi tengo sempre una riserva di denaro contante».
Giovanissimi a rischio
«Un'altra fascia debole – riprende Trivilini – è quella dei giovanissimi cresciuti immersi nella tecnologia. Gli togli lo smartphone e poi? Sono ancora in grado di leggere una cartina geografica cartacea? Conoscono i punti cardinali? Sanno riconoscerli? Riescono a spostarsi sulla strada in tempi rapidi così come sono abituati a fare con lo smartphone?»
Sonni tranquilli
«Io ho un negozio in città vecchia – conclude un artigiano –. Se va via la corrente, mi arrangio. Perché il mio è ancora un lavoro tanto manuale». Insomma, c'è anche chi dorme sonni tranquilli.