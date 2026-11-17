Occhio alle fasce deboli

«Aziende e istituzioni si stanno organizzando – spiega Trivilini –. Hanno un piano di risposta in caso di blackout digitale. Ma i semplici cittadini? Ci sono alcune fasce deboli che non vanno dimenticate. Anziani che magari hanno imparato a fatica a usare lo smartphone. E di colpo potrebbero ritrovarselo tra le mani spento. Inutilizzabile. A quel punto saprebbero ancora spostarsi o relazionarsi col mondo esterno? È una provocazione. Ma è anche una realtà».

Riscaldamento

Per le vie di Locarno incontriamo una giovane donna che confessa come un blackout energetico le causerebbe una certa preoccupazione. Declinabile a seconda della stagione in cui avverrebbe. «Dovesse arrivare in inverno, la prima cosa a cui penserei è il riscaldamento», ammette.