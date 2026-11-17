La guerra dei mondi, in riva al fiordo
Dopo aver vinto a Cannes, "Fjord" sbarca a Castellinaria. Il consiglio: non perdetelo
Dopo aver vinto a Cannes, "Fjord" sbarca a Castellinaria. Il consiglio: non perdetelo
BELLINZONA - È il film che ha vinto la Palma d'oro a Cannes e ora è il piatto forte del programma di martedì 17 novembre a Castellinaria. È "Fjord", del regista rumeno Cristian Mungiu.
Lo diciamo subito: è un grande film, che merita tutta l'attenzione che ha ricevuto dalla critica internazionale, fin dal suo trionfo sulla Croisette. Al contempo, non è un'opera semplice e genererà nello spettatore più dubbi che certezze, più domande che risposte. Mungiu, come lui stesso ha spiegato in varie interviste, ha voluto mostrare la frammentarietà e la polarizzazione del mondo contemporaneo.
Come si evince dal titolo, il film è ambientato in un fiordo norvegese. Si parte, sulle note (non casuali) di "Amazing Grace", con l'arrivo del traghetto con a bordo i protagonisti della vicenda: la famiglia Gheorghiu. Mihai, il padre, è rumeno, mentre Lisbet, la madre, è norvegese. La coppia ha cinque figli ed è profondamente religiosa. Il loro ingresso nella piccola ma calorosa comunità locale sembra procedere senza scossoni, finché a scuola non vengono notati alcuni segni sul volto e sulla spalla di Elia, una delle figlie.
È l'innesco di una valanga. Scatta la procedura di segnalazione per possibili maltrattamenti all'Aiuto per l'infanzia, che porta in brevissimo tempo all'intervento della polizia e all'apertura di due fascicoli giudiziari, uno civile e uno penale. In base alla procedura, i figli dei Gheorghiu vengono allontanati, compreso il piccolissimo Veniamin, ancora lattante. Mungiu (autore anche della sceneggiatura) ha raccontato che la fonte d'ispirazione sono dei veri fatti di cronaca norvegesi (ad esempio il caso Bodnariu del 2015), caratterizzati dall'intervento dei servizi sociali e dall'allontanamento dei figli da queste famiglie immigrate.
Qui si entra in uno dei nodi cruciali di "Fjord": il conflitto culturale legato al metodo educativo e all'accettazione di certe pratiche. In sintesi: se uno schiaffo dato dai genitori ai figli sia considerato accettabile oppure no. «Con cinque figli ci vuole della disciplina», dice Mihai a un certo punto. Non è affatto un uomo violento, ma è convinto che certi punti fermi siano necessari. Il perdono non cancella la punizione per eventuali mancanze dei figli, altrimenti dove sarebbe il suo valore educativo? È un modo per prepararsi alla vita, dal suo punto di vista. Tutto questo si scontra con una società, come quella scandinava, che considera le punizioni corporali come una forma di violenza inaccettabile. Anche all'interno della famiglia.
"Fjord" apre una riflessione che può andare oltre la vicenda raccontata nel film: quando due mondi (quello tradizionalista e conservatore della famiglia Gheorghiu e quello aperto, laico e liberale della società norvegese) non riescono a trovare un punto di contatto, il conflitto è inevitabile. Diventa «la loro cultura» e «la nostra legislazione»: parole che colpiscono ancora di più perché vengono pronunciate dall'avvocata della famiglia. In certi momenti si ha la sensazione che a essere sotto processo sia un modo d'intendere la vita, più che due individui. La forte religiosità dei Gheorghiu diventa quasi una colpa.
La società, però, è fatta di persone. Ed è così che, da un momento all'altro, la cordialità manifestata nella vita di tutti i giorni si trasforma in incertezza, in dubbio. In questo "Fjord" richiama un altro capolavoro di ambientazione nordica: "Il sospetto" di Thomas Vinterberg, che mostra come tutto cambia quando le persone (anche gli amici più stretti) si fanno un'opinione su di te.
Il regista si avvale di un ottimo cast, capitanato da Sebastian Stan (Mihai) e Renate Reinsve (Lisbet). Tutti i personaggi si trovano a essere pedine di una partita più grande di loro, che si combatte non solo in riva al placido fiordo ma che va a coinvolgere l'Europa intera.
Mungiu racconta questa guerra di mondi in modo tale da non consentire mai allo spettatore di capire chi sono i buoni, e chi i cattivi. Si può empatizzare con la sofferenza umana dei Gheorghiu (l'incubo della sottrazione dei figli, con la sua burocratica indifferenza, può fare orrore), ma lucidamente non si può non comprendere le preoccupazioni delle autorità. Tutti, in un modo o nell'altro, si trovano a fare qualcosa di giusto e di sbagliato. Ma tutto dipende dal punto di vista di chi osserva - e dalle sue convinzioni personali. Mungiu ha sottolineato con forza che in "Fjord" non ha voluto assegnare una ragione e un torto, ma mostrare il peso del potere, il controllo dell'istituzione nei confronti del cittadino e quali siano i rischi che una minoranza deve affrontare, quando si scontra con le convinzioni della maggioranza. «Una società che impone i suoi valori non è pericolosa?» dice la nuova avvocata della famiglia, durante il processo civile.
"Fjord" è un film che fa vacillare le certezze e apre una riflessione su pregiudizi e visioni del mondo. Il nostro, in fondo, sarà davvero quello giusto?
Il film è in programma alle 20.30 di martedì 17 novembre al Mercato Coperto di Giubiasco.