Come si evince dal titolo, il film è ambientato in un fiordo norvegese. Si parte, sulle note (non casuali) di "Amazing Grace", con l'arrivo del traghetto con a bordo i protagonisti della vicenda: la famiglia Gheorghiu. Mihai, il padre, è rumeno, mentre Lisbet, la madre, è norvegese. La coppia ha cinque figli ed è profondamente religiosa. Il loro ingresso nella piccola ma calorosa comunità locale sembra procedere senza scossoni, finché a scuola non vengono notati alcuni segni sul volto e sulla spalla di Elia, una delle figlie.

È l'innesco di una valanga. Scatta la procedura di segnalazione per possibili maltrattamenti all'Aiuto per l'infanzia, che porta in brevissimo tempo all'intervento della polizia e all'apertura di due fascicoli giudiziari, uno civile e uno penale. In base alla procedura, i figli dei Gheorghiu vengono allontanati, compreso il piccolissimo Veniamin, ancora lattante. Mungiu (autore anche della sceneggiatura) ha raccontato che la fonte d'ispirazione sono dei veri fatti di cronaca norvegesi (ad esempio il caso Bodnariu del 2015), caratterizzati dall'intervento dei servizi sociali e dall'allontanamento dei figli da queste famiglie immigrate.