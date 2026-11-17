Secondo quanto comunicato dal partito, la squadra riunirà personalità con esperienze, competenze e percorsi differenti. La composizione della lista punta in particolare a coniugare esperienza politica e nuove energie, affiancando persone che già conoscono il funzionamento delle istituzioni ad altre più vicine alle diverse realtà locali.

Il Centro sottolinea l'importanza di questa scelta per un distretto come quello di Lugano, caratterizzato da esigenze e sensibilità differenti. L'intenzione dichiarata è quella di costruire una rappresentanza politica capace di ascoltare le necessità del territorio e di portarle all'attenzione delle istituzioni cantonali.