Il Centro di Lugano prepara la sua squadra
La lista sarà presentata venerdì 20 novembre a Cadempino, durante l'Assemblea distrettuale del partito.
LUGANO - Il Centro Distretto di Lugano si prepara a svelare i nomi dei candidati e delle candidate che correranno alle elezioni cantonali del 2027. La presentazione ufficiale è in programma venerdì 20 novembre, alle 17.30, al Centroeventi di Cadempino, in occasione dell'Assemblea distrettuale del partito.
L'appuntamento segnerà l'avvio del percorso elettorale della sezione distrettuale in vista del rinnovo delle autorità cantonali. Nel corso della serata sarà presentata la lista dei candidati del Distretto di Lugano, con l'obiettivo di offrire una rappresentanza delle diverse realtà del territorio.
Secondo quanto comunicato dal partito, la squadra riunirà personalità con esperienze, competenze e percorsi differenti. La composizione della lista punta in particolare a coniugare esperienza politica e nuove energie, affiancando persone che già conoscono il funzionamento delle istituzioni ad altre più vicine alle diverse realtà locali.
Il Centro sottolinea l'importanza di questa scelta per un distretto come quello di Lugano, caratterizzato da esigenze e sensibilità differenti. L'intenzione dichiarata è quella di costruire una rappresentanza politica capace di ascoltare le necessità del territorio e di portarle all'attenzione delle istituzioni cantonali.
Con l'assemblea del 20 novembre, il partito darà dunque ufficialmente il via alla propria campagna in vista delle cantonali del 2027. I nomi dei candidati e delle candidate saranno resi noti durante l'incontro di Cadempino.