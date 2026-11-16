Ci sarà un nuovo Ufficio contro la violenza di genere: «Da inizio anno 817 chiamate al 142»

I numeri restano pesanti. Nel 2025, in Svizzera, 34 dei 55 omicidi sono avvenuti in ambito domestico. I reati legati alla violenza domestica superano i 20mila all’anno e nel 70% dei casi le vittime sono donne. In Ticino la Polizia è intervenuta 1'018 volte per disagio familiare e ha disposto 54 allontanamenti coattivi. I dati sono in linea con il 2024, con un lieve aumento dei reati.