Ci sarà un nuovo Ufficio contro la violenza di genere: «Da inizio anno 817 chiamate al 142»
La strategia del Cantone, unito e coeso contro il fenomeno definito «una vera e propria piaga sociale».
Una «vera e propria piaga sociale» che richiede una risposta collettiva. Così il Consiglio di Stato ha definito oggi la violenza di genere, sessuale e domestica, presentando le misure già avviate e quelle in arrivo.
I numeri restano pesanti. Nel 2025, in Svizzera, 34 dei 55 omicidi sono avvenuti in ambito domestico. I reati legati alla violenza domestica superano i 20mila all’anno e nel 70% dei casi le vittime sono donne. In Ticino la Polizia è intervenuta 1'018 volte per disagio familiare e ha disposto 54 allontanamenti coattivi. I dati sono in linea con il 2024, con un lieve aumento dei reati.
Verso un nuovo Ufficio competente
La presidente del Governo Marina Carobbio Guscetti ha annunciato un gruppo di lavoro incaricato di proporre un Ufficio per le pari opportunità e per la prevenzione e il contrasto delle violenze.
L’Ufficio dovrà mettere in rete le competenze già presenti nell’Amministrazione. Dal Fondo Swisslos arriveranno inoltre fino a 50mila franchi per sensibilizzazione e formazione.
Legge in consultazione
Norman Gobbi ha fatto il punto sul Piano d’azione cantonale. Il Piano sarà allineato alla strategia nazionale attesa nella primavera 2027 ed esteso alla violenza di genere e sessuale. Il progetto di Legge cantonale sarà presto posto in consultazione.
Il direttore del DI ha poi sottolineato i risultati di VIDO+, che dal 2023 unisce Polizia e servizi sociali per individuare presto le situazioni a rischio, anche quando non c’è reato.
In tre anni sono stati analizzati circa 300 casi, oltre 30 dei quali ad alto rischio. Il progetto è attivo a Lugano, Locarno e Mendrisio e nel 2027 arriverà a Chiasso, Bellinzona e Biasca.
Il 142, già 817 chiamate
Raffaele De Rosa si è soffermato sul numero unico 142 per l’aiuto alle vittime, attivo dal 1° maggio 2026. È gratuito, confidenziale e raggiungibile 24 ore su 24. Si rivolge a chi subisce violenza fisica, psicologica o sessuale, in privato o in pubblico.
Nei primi mesi ha ricevuto 817 chiamate ed è diventato il principale canale di accesso al Servizio LAV. Il 32% delle telefonate è arrivato fuori dagli orari d’ufficio: un segno di quanto serva un contatto anche di notte e nei festivi.
La scuola
Come direttrice del DECS, Carobbio ha infine illustrato le iniziative nelle scuole. Tra queste una formazione per i dirigenti sulla prevenzione delle violazioni dell’integrità personale e attività per allievi e apprendisti su rispetto, consenso e affettività. Ci sono anche progetti contro il cyberbullismo. In revisione pure le Direttive sui comportamenti inadeguati e i canali di segnalazione.
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