Coca-Cola porta il celebre camion e Luca Hänni a Winterland
Babbo Natale, regali, esperienze interattive e un concerto gratuito in Piazza Grande: ecco tutte le sorprese in arrivo a Locarno e Ascona.
Babbo Natale, regali, esperienze interattive e un concerto gratuito in Piazza Grande: ecco tutte le sorprese in arrivo a Locarno e Ascona.
LOCARNO/ASCONA - Il celebre camion natalizio della Coca-Cola tornerà a percorrere le strade della Svizzera e farà tappa anche al Winterland di Locarno e Ascona. Ad attendere grandi e piccini ci saranno Babbo Natale, attività interattive e molte sorprese. Ma non è tutto. In Piazza Grande arriverà anche il cantante bernese Luca Hänni, che il 14 dicembre porterà un po' di atmosfera natalizia con un concerto gratuito.
Il tour, iniziato il 14 novembre, toccherà complessivamente 28 località svizzere. Il camion farà tappa il 5 dicembre al Winterland di Locarno, con un programma di attività ancora più ricco, e il giorno successivo, 6 dicembre, ad Ascona.
«Per molte persone, il camion di Natale segna l’inizio delle festività natalizie. Con il nostro motto “Rinfresca il tuo Natale” vogliamo offrire delle piccole pause: momenti in cui fermarsi, trascorrere del tempo insieme e semplicemente godersi la gioia di questa stagione», ha spiegato Giulio Franscini, Brand Manager di The Coca-Cola Company Svizzera.
Un incontro con Babbo Natale e tante attività
Protagonista dell'esperienza sarà naturalmente Babbo Natale, pronto ad accogliere adulti e bambini nel suo salotto addobbato a festa. Tra un caminetto, una libreria, un albero di Natale e un suggestivo cielo polare, i visitatori potranno scattare una foto ricordo, da ricevere in formato digitale oppure stampata.
Non mancherà la possibilità di creare una lattina di Coca-Cola personalizzata con il proprio nome e un motivo natalizio. Spazio anche alla tecnologia, con una cabina fotografica che sfrutta l'intelligenza artificiale per catapultare i partecipanti in scenari natalizi virtuali.
Le immagini potranno essere stampate come cartoline oppure ricevute via e-mail. A completare l'offerta fotografica ci saranno lo Share a Moment Frame e la Selfie Tower.
A Locarno un programma speciale
Il programma di Locarno sarà ancora più ricco di attrazioni. Tra queste, il regalo XXL di Coca-Cola, che riserverà una sorpresa natalizia a chi scaricherà l'app del marchio e si registrerà. I partecipanti potranno ricevere una lattina speciale, un berretto, un paio di calzini o un mini camioncino natalizio.
Ci sarà anche l'ufficio postale di Babbo Natale, dove i visitatori potranno personalizzare le cartoline di auguri e spedirle gratuitamente ai propri cari grazie agli appositi francobolli Coca-Cola.
Un'altra attrazione sarà la piattaforma fotografica a 360 gradi, a forma di pallina di Natale, sulla quale potranno salire fino a quattro persone contemporaneamente per immortalare un momento delle festività.
Le sorprese della Coca-Cola a Locarno non finiranno però con la visita del camioncino. Nell'ambito della collaborazione con Winterland Ascona-Locarno, il cantante pop bernese Luca Hänni, ambasciatore del marchio, si esibirà infatti il 14 dicembre in Piazza Grande, a Locarno, con un concerto aperto a tutti.
In palio anche un viaggio in Lapponia
La campagna natalizia prevede inoltre un concorso con diversi premi, tra cui esperienze sulla neve e articoli a tema. Il premio principale sarà un viaggio a Rovaniemi, nella Lapponia finlandese, conosciuta come la patria di Babbo Natale.
Il ritorno del camion natalizio si inserisce infine nelle celebrazioni dei 90 anni di produzione della Coca-Cola in Svizzera, un marchio che nel corso dei decenni è entrato a far parte anche delle tradizioni natalizie di molte famiglie.