Coca-Cola porta il celebre camion e Luca Hänni a Winterland

LOCARNO/ASCONA - Il celebre camion natalizio della Coca-Cola tornerà a percorrere le strade della Svizzera e farà tappa anche al Winterland di Locarno e Ascona. Ad attendere grandi e piccini ci saranno Babbo Natale, attività interattive e molte sorprese. Ma non è tutto. In Piazza Grande arriverà anche il cantante bernese Luca Hänni, che il 14 dicembre porterà un po' di atmosfera natalizia con un concerto gratuito.