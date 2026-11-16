Nuovi citofoni nei posti di polizia, cambiano gli orari degli sportelli
I nuovi dispositivi consentono ai cittadini di contattare direttamente gli agenti anche fuori dagli orari di apertura.
BELLINZONA - Nuovi citofoni esterni nei posti di polizia ticinesi e orari degli sportelli concentrati nei giorni feriali. La Polizia cantonale ha completato l'installazione dei dispositivi nelle sedi distribuite sul territorio, con l'obiettivo di garantire un punto di contatto con gli agenti anche quando gli uffici sono chiusi o il personale è impegnato in servizi esterni.
Un collegamento diretto con le pattuglie
Attraverso i nuovi citofoni, i cittadini possono mettersi in contatto direttamente con gli agenti attivi nella zona per chiedere informazioni, effettuare segnalazioni o ricevere indicazioni sui servizi di polizia.
Il sistema è utilizzabile anche al di fuori degli orari di apertura degli sportelli. In caso di situazioni urgenti o emergenze, la chiamata viene indirizzata alla Centrale comune d'allarme (CECAL), operativa 24 ore su 24. Gli operatori possono così valutare la situazione, coordinare l'intervento delle pattuglie e, quando necessario, coinvolgere gli altri enti di primo intervento.
Sportelli aperti dal lunedì al venerdì
L'introduzione dei citofoni è accompagnata da una riorganizzazione degli orari di apertura degli sportelli. Da lunedì 16 novembre, l'attività al pubblico viene concentrata nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì.
Gli orari aggiornati delle singole sedi sono disponibili sul sito www.ti.ch/polizia, nella sezione «Posti di polizia».
Secondo la Polizia cantonale, la nuova organizzazione permetterà di gestire in modo più efficiente le risorse, favorendo la presenza degli agenti sul territorio e garantendo al tempo stesso la possibilità di contattare la polizia presso le diverse sedi.
Appuntamenti prenotabili online
Tra le novità figura anche la possibilità di prenotare un appuntamento direttamente via internet. Basta accedere al sito della Polizia cantonale, selezionare il posto di polizia desiderato e cliccare sulla voce «Prenota un appuntamento online».
Il servizio, introdotto nell'ambito della digitalizzazione, punta a semplificare l'accesso agli sportelli e a ridurre i tempi di attesa.
Per le emergenze resta il 117
La Polizia cantonale ricorda infine che, in caso di emergenza, il numero di riferimento rimane il 117. I nuovi citofoni rappresentano uno strumento di contatto aggiuntivo, ma non sostituiscono i tradizionali canali di emergenza.