Nuovi citofoni nei posti di polizia, cambiano gli orari degli sportelli

BELLINZONA - Nuovi citofoni esterni nei posti di polizia ticinesi e orari degli sportelli concentrati nei giorni feriali. La Polizia cantonale ha completato l'installazione dei dispositivi nelle sedi distribuite sul territorio, con l'obiettivo di garantire un punto di contatto con gli agenti anche quando gli uffici sono chiusi o il personale è impegnato in servizi esterni.