Si cerca Marina Giacomina Buzzini

RIAZZINO - È scomparsa dal suo domicilio di Riazzino tra il 13 e il 15 novembre 2026. Marina Giacomina Buzzini, 77 anni, cittadina svizzera nata il 18 settembre 1949, è attualmente ricercata e chi l'avesse vista o avesse informazioni utili è invitato a segnalarlo alla polizia cantonale.