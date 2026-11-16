RIAZZINO
Si cerca Marina Giacomina Buzzini
Classe 1949, manca dal suo domicilio di Riazzino almeno da venerdì
POLIZIA CANTONALE
Fonte Polizia cantonale
Si cerca Marina Giacomina Buzzini
Classe 1949, manca dal suo domicilio di Riazzino almeno da venerdì
RIAZZINO - È scomparsa dal suo domicilio di Riazzino tra il 13 e il 15 novembre 2026. Marina Giacomina Buzzini, 77 anni, cittadina svizzera nata il 18 settembre 1949, è attualmente ricercata e chi l'avesse vista o avesse informazioni utili è invitato a segnalarlo alla polizia cantonale.
La donna soffre di un principio di demenza. Parla italiano e dialetto ticinese.
Per quanto riguarda i connotati, ha la carnagione bianca, molto chiara, corporatura snella e un'altezza di 160 centimetri. I capelli sono lisci, corti, grigio-bianchi, gli occhi castani e il viso ovale. Al momento della scomparsa dovrebbe indossare un piumino nero a righe grigie e pantaloni neri, e avere con sé una borsa di pelle nera.
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