Oltre 1,5 milioni di euro non versati: scatta il controllo sul Ceresio
L’indagine della Guardia di finanza evidenzia gravi irregolarità nella gestione di tributi e concessioni demaniali sulla sponda italiana del lago
PORTO CERESIO - Una struttura turistico-ricettiva all'aperto affacciata sul Lago Ceresio non avrebbe versato imposte locali e canoni demaniali per oltre 1,5 milioni di euro. È quanto hanno constatato i militari della Guardia di finanza di Porto Ceresio al termine di un controllo di polizia economico-finanziaria sul versante lombardo del lago.
L'intervento, condotto dai finanzieri della Sezione Operativa Navale Lago di Lugano, era finalizzato ad accertare il legittimo utilizzo del demanio lacuale. I militari hanno esaminato i titoli concessori, verificato il rispetto delle finalità previste dalla concessione e riscontrato la regolare corresponsione dei canoni e dei tributi locali collegati.
Dall'attività ispettiva è emerso l'omesso versamento dell'IMU per le annualità dal 2021 al 2026, per un importo di circa 1,1 milioni di euro. Nello stesso contesto sono stati accertati canoni concessori demaniali non corrisposti per oltre 490mila euro, derivanti - spiega la Guardia di finanza - dall'utilizzo di aree e beni del demanio lacuale in difformità rispetto a quanto autorizzato dal titolo concessorio vigente.
Secondo il Corpo, le somme complessivamente constatate, se regolarmente versate, avrebbero contribuito ad aumentare le risorse disponibili per gli enti interessati, con benefici per i servizi erogati alla collettività e per la gestione del patrimonio pubblico.