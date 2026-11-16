Oltre 1,5 milioni di euro non versati: scatta il controllo sul Ceresio

PORTO CERESIO - Una struttura turistico-ricettiva all'aperto affacciata sul Lago Ceresio non avrebbe versato imposte locali e canoni demaniali per oltre 1,5 milioni di euro. È quanto hanno constatato i militari della Guardia di finanza di Porto Ceresio al termine di un controllo di polizia economico-finanziaria sul versante lombardo del lago.