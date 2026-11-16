L'albero di Natale è arrivato dal cielo
Il trasporto in elicottero è stato immortalato in un video, pubblicato sui social
CHIASSO - A Chiasso si respira ufficialmente aria di Natale. Con uno spettacolare trasporto via elicottero è giunto in Piazza Colonnello Bernasconi l'albero di Natale che allieterà le festività nel comune di frontiera.
L'arrivo dal cielo dell'imponente simbolo natalizio è stato pubblicato sulle pagine social di Agenda di Chiasso, account curato dal Dicastero sport e tempo libero.
I tecnici hanno provveduto alla sistemazione e l'albero sarà quindi addobbato e diventerà una delle attrazioni della Chiasso natalizia. In città sono previsti svariati appuntamenti, a cominciare dal tradizionale mercatino dell'8 dicembre organizzato dalla Società dei Commercianti del Mendrisiotto - e che sarà seguito da altri appuntamenti per i weekend che precedono la festività: 12, 13 dicembre e 19, 20 dicembre.