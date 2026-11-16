Tresa celebra l’entrata di Piero Marchesi in Consiglio di Stato
Cerimonia e riconoscimenti istituzionali hanno segnato la giornata al Centro Lüsc.
TRESA - Il Comune di Tresa ha festeggiato l’entrata di Piero Marchesi in Consiglio di Stato con una cerimonia ufficiale organizzata sabato 14 novembre al Centro Lüsc. L’incontro è stato anche l’occasione per ringraziarlo per il lavoro svolto negli anni a favore dell’allora Comune di Monteggio, del successivo Comune di Tresa e dell’intera regione.
Ad aprire la cerimonia è stata la vice sindaca Margherita Manzini, che ha sottolineato il valore storico della nomina: dopo un secolo, il Malcantone torna infatti ad avere un proprio rappresentante nel Governo cantonale. Un traguardo che, secondo Manzini, merita di essere riconosciuto e sostenuto al di là delle appartenenze politiche, nell’interesse del territorio e della sua rappresentanza a livello cantonale.
Alla manifestazione è intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio di Stato Raffaele De Rosa, con un saluto istituzionale. La segretaria comunale Myriam Mauri ha invece rivolto a Marchesi un messaggio di ringraziamento e di augurio a nome delle collaboratrici e dei collaboratori del Comune.
La parte ufficiale, accompagnata da un intermezzo musicale di Luca Maciacchini, si è conclusa con l’intervento dello stesso Marchesi, che ha condiviso con i presenti alcune riflessioni sul nuovo incarico assunto in seno al Governo cantonale.
La giornata è poi proseguita con un momento conviviale al quale hanno partecipato autorità, familiari, amici e rappresentanti della comunità. Il Municipio ha rinnovato a Marchesi le congratulazioni e gli auguri per la nuova esperienza al servizio del Cantone, ringraziando anche chi ha contribuito all’organizzazione dell’evento.