La Parata della Zucca ha conquistato San Martino

Partito alle 10 dalla zona delle piscine comunali, il corteo ha attraversato l'area della Fiera fino alla piazza principale di San Martino, con mezzi agricoli storici e moderni, rimorchi decorati con le zucche del territorio e carrozze trainate da cavalli. A scandire il passo sono stati le Filarmoniche di Novazzano e Stabio, i canti del Gruppo Otello e la musica del Duo Nostranello; ad accogliere la sfilata in piazza, la Filarmonica di Ligornetto. Le comparse hanno distribuito materiale informativo e pagnotte alla Zucca Nostrana preparate da Ian e Aline dell'Osteria Rusticanella.