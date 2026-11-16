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MENDRISIO

La Parata della Zucca ha conquistato San Martino

Domenica è stata l'occasione per far conoscere il progetto Zucche Nostrane, avviato nel 2021 da FutureFarmers
La Parata della Zucca ha conquistato San Martino
FUTUREFARMERS
Fonte FutureFarmers
elaborata da Redazione
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La Parata della Zucca ha conquistato San Martino
Domenica è stata l'occasione per far conoscere il progetto Zucche Nostrane, avviato nel 2021 da FutureFarmers

MENDRISIO - Una zucca gigante trasportata da un trattore d'epoca ha aperto domenica 15 novembre la Parata della Zucca, la sfilata che ha animato la tradizionale Fiera di San Martino di Mendrisio. L'iniziativa, promossa da FutureFarmers nell'ambito del progetto Zucche Nostrane, ha richiamato famiglie, curiosi e appassionati delle tradizioni rurali.

Partito alle 10 dalla zona delle piscine comunali, il corteo ha attraversato l'area della Fiera fino alla piazza principale di San Martino, con mezzi agricoli storici e moderni, rimorchi decorati con le zucche del territorio e carrozze trainate da cavalli. A scandire il passo sono stati le Filarmoniche di Novazzano e Stabio, i canti del Gruppo Otello e la musica del Duo Nostranello; ad accogliere la sfilata in piazza, la Filarmonica di Ligornetto. Le comparse hanno distribuito materiale informativo e pagnotte alla Zucca Nostrana preparate da Ian e Aline dell'Osteria Rusticanella.

Tra i momenti più intensi, il concerto congiunto delle tre filarmoniche con il Gruppo Otello sulle note di "Ein Leben lang" e, poco prima della tradizionale messa di San Martino, il Salmo svizzero intonato da musicisti e coristi.

«La Parata della Zucca nasce dal desiderio di riportare l'agricoltura al centro della vita della nostra comunità. Dietro ogni prodotto del territorio ci sono persone, competenze e tradizioni che meritano di essere conosciute e valorizzate», afferma Lorenzo Tognola, cofondatore di FutureFarmers e organizzatore della Parata.

La manifestazione è stata anche un'occasione per far conoscere il progetto Zucche Nostrane, avviato nel 2021 da FutureFarmers per valorizzare la produzione locale di zucche con un modello di economia circolare: una rete di aziende agricole, trasformatori alimentari, fondazioni sociali e partner territoriali, dalla coltivazione alla vendita diretta fino alla trasformazione delle eccedenze in specialità gastronomiche. Nel 2026 il progetto ha ottenuto il riconoscimento Ticino regio.garantie.

Gli organizzatori ringraziano le associazioni, i gruppi musicali e agricoli, i volontari e le famiglie che hanno reso possibile la sfilata, i sostenitori dell'edizione 2026 - tra cui Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio, Omya, BFH-HAFL e il Comune di Mendrisio - e chi ha contribuito alla raccolta fondi sulla piattaforma Progettiamo.ch.

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