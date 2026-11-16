Viaggiavano con un chilo di cocaina: due arresti a Ligornetto
In manette un 53enne svizzero e un 22enne albanese, fermati a Ligornetto con la sostanza stupefacente a bordo dell'auto. Sequestrate anche diverse centinaia di franchi.
LIGORNETTO - Due uomini sono stati arrestati ieri, domenica 15 novembre, nel Mendrisiotto dopo essere stati trovati in possesso di circa un chilogrammo di cocaina. Si tratta di un 53enne cittadino svizzero domiciliato nel canton Berna e di un 22enne cittadino albanese residente in Albania.
A comunicarlo sono il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
I due viaggiavano a bordo di una vettura con targhe svizzere quando, poco dopo le 11, sono stati fermati da collaboratori dell'UDSC a Ligornetto.
Le successive perquisizioni, effettuate sia sulle persone sia all'interno del veicolo, hanno permesso di rinvenire circa un chilogrammo di cocaina e diverse centinaia di franchi.
Nei confronti di entrambi gli arrestati viene ipotizzato il reato di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti. Il 22enne albanese deve inoltre rispondere delle ipotesi di reato di riciclaggio di denaro e di infrazione alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione.
L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Zaccaria Akbas.