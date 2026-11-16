400 anni e non sentirli: Castel San Pietro fa festa
Conferenze, celebrazioni e musica per un anniversario speciale: la Parrocchia celebra quattro secoli di autonomia con una serie di appuntamenti aperti alla popolazione.
Conferenze, celebrazioni e musica per un anniversario speciale: la Parrocchia celebra quattro secoli di autonomia con una serie di appuntamenti aperti alla popolazione.
CASTEL SAN PIETRO - Quattro secoli di storia, fede e vita comunitaria. Il 17 novembre 2026 la Parrocchia di Castel San Pietro compie 400 anni e si prepara a celebrare questo importante traguardo con un programma che intreccia storia, spiritualità e musica. Tra gli appuntamenti, una conferenza sulle origini della Parrocchia, una messa solenne e un concerto nella chiesa di Sant'Eusebio.
Tutto ebbe inizio il 17 novembre 1626, quando i fedeli di Castel San Pietro decisero di separarsi dalla Parrocchia di Balerna per dare vita a una comunità autonoma. Una scelta coraggiosa, che portò nuovi diritti ma anche responsabilità e sacrifici economici. La chiesa di Sant'Eusebio divenne così parrocchiale, dotata di fonte battesimale, cimitero e delle prerogative legate al nuovo statuto.
Da allora, generazioni di sacerdoti, religiose e fedeli hanno contribuito a costruire una realtà che, oltre alla dimensione spirituale, è diventata un punto di riferimento culturale e sociale per il paese. Un'eredità ancora visibile nei numerosi edifici religiosi che punteggiano il territorio e raccontano la storia delle sue frazioni.
Un libro racconta i tesori di Sant'Eusebio
Tra i simboli di questa storia spicca la chiesa parrocchiale di Sant'Eusebio, restituita al suo splendore dai restauri conclusi nel 2022. Proprio a questo edificio è dedicato il volume «La parrocchiale di Sant'Eusebio a Castel San Pietro in Ticino», realizzato dall'Associazione Arte e Terra di Castello e presentato nei giorni scorsi nell'ambito delle celebrazioni.
Il libro, ricco di testi e fotografie, accompagna i lettori alla scoperta del patrimonio storico e artistico della chiesa. È disponibile presso l'Associazione Arte e Terra oppure contattando telefonicamente Florindo Brazzola a Castel San Pietro.
La presentazione ha aperto ufficialmente il calendario dei festeggiamenti, che entrerà nel vivo nei prossimi giorni.
Un viaggio alle origini della ParrocchiaIl primo appuntamento è fissato per martedì 17 novembre alle 20.30, nel salone parrocchiale, con la conferenza storico-religiosa «Castel San Pietro, origine e sviluppo di una parrocchia».
A guidare il pubblico in questo viaggio nel tempo sarà Saverio Xeres, sacerdote della Diocesi di Como, laureato in Storia antica e Teologia e professore di Storia della Chiesa. L'incontro ripercorrerà le vicende che portarono alla separazione da Balerna nel 1626 e i principali passaggi di quattro secoli di vita parrocchiale.
La messa solenneLe celebrazioni proseguiranno domenica 22 novembre, con due appuntamenti nella chiesa parrocchiale di Sant'Eusebio.
Alle 10 si terrà la messa solenne presieduta da monsignor Ivan Salvadori, vicario generale della Diocesi di Como. Una presenza dal forte valore simbolico, che richiama gli antichi legami ecclesiastici del territorio, appartenuto fino al 1884 alle diocesi di Como e Milano.
La celebrazione rappresenterà uno dei momenti più significativi dell'anniversario, riunendo la comunità nel ricordo delle proprie radici religiose.
Gran finale in musicaSempre domenica, alle 17, Sant'Eusebio farà da cornice a un concerto straordinario dedicato ai quattro secoli della Parrocchia.
Il programma proporrà un viaggio musicale attraverso epoche e stili diversi, dalle composizioni che richiamano il periodo della fondazione fino a melodie più familiari al grande pubblico.
A esibirsi saranno artisti legati al territorio: Stefano Gorla, organista titolare della chiesa, il Coro Ad Confitendum diretto da Franco Caccia, i musicisti Claude Hauri, Milo Ferrazzini, Floriano Rossi, Giovanni Sanvito e Daniel Moos, insieme al soprano Erika Tanaka.
Un appuntamento che unirà la bellezza della musica al fascino di un luogo ricco di storia, dando spazio al talento degli interpreti del territorio.
Con questo programma, la Parrocchia di Castel San Pietro invita tutta la popolazione a festeggiare un anniversario che attraversa quattro secoli e racconta, ancora oggi, l'identità e le radici della comunità.