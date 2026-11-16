Da allora, generazioni di sacerdoti, religiose e fedeli hanno contribuito a costruire una realtà che, oltre alla dimensione spirituale, è diventata un punto di riferimento culturale e sociale per il paese. Un'eredità ancora visibile nei numerosi edifici religiosi che punteggiano il territorio e raccontano la storia delle sue frazioni.

Un libro racconta i tesori di Sant'Eusebio

Tra i simboli di questa storia spicca la chiesa parrocchiale di Sant'Eusebio, restituita al suo splendore dai restauri conclusi nel 2022. Proprio a questo edificio è dedicato il volume «La parrocchiale di Sant'Eusebio a Castel San Pietro in Ticino», realizzato dall'Associazione Arte e Terra di Castello e presentato nei giorni scorsi nell'ambito delle celebrazioni.