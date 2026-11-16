BIOGGIO
Scontro tra camion e auto, traffico in tilt
Incidente in via Industria, all'altezza della Planzer. I veicoli sono rimasti in mezzo alla carreggiata, causando disagi alla circolazione.
Foto lettore tio.ch
Scontro tra camion e auto, traffico in tilt
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Scontro tra camion e auto, traffico in tilt
Incidente in via Industria, all'altezza della Planzer. I veicoli sono rimasti in mezzo alla carreggiata, causando disagi alla circolazione.
Scontro tra camion e auto, traffico in tilt
Incidente in via Industria, all'altezza della Planzer. I veicoli sono rimasti in mezzo alla carreggiata, causando disagi alla circolazione.
BIOGGIO - Traffico in tilt in via Industria, a Bioggio, a causa di un incidente avvenuto attorno alle 17 tra un camion e un'automobile, all'altezza della Planzer.
Secondo la segnalazione di un lettore, il mezzo pesante avrebbe urtato l'auto che si trovava davanti a lui. I due veicoli sono rimasti in mezzo alla carreggiata, provocando rallentamenti e disagi alla circolazione, confermati anche dall'info traffico del TCS.
Al momento non è noto se vi siano feriti. Secondo le informazioni raccolte, sul posto sarebbero intervenute la polizia e un'ambulanza.
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