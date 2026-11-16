Scontro tra camion e auto, traffico in tilt

Secondo la segnalazione di un lettore, il mezzo pesante avrebbe urtato l'auto che si trovava davanti a lui. I due veicoli sono rimasti in mezzo alla carreggiata, provocando rallentamenti e disagi alla circolazione, confermati anche dall'info traffico del TCS.

Al momento non è noto se vi siano feriti. Secondo le informazioni raccolte, sul posto sarebbero intervenute la polizia e un'ambulanza.