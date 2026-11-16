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Ecco chi sarà il nuovo James Bond

L'attore britannico Robert Pattinson vestirà i panni dell'agente 007. L'annuncio arriva dagli Amazon MGM Studios, secondo quanto riportato dal sito ufficiale della saga.
Ecco chi sarà il nuovo James Bond
IMAGO / Gruppo LiveMedia
Fonte Sda Dpa
di Redazione
Ecco chi sarà il nuovo James Bond
L'attore britannico Robert Pattinson vestirà i panni dell'agente 007. L'annuncio arriva dagli Amazon MGM Studios, secondo quanto riportato dal sito ufficiale della saga.

LONDON - Il mistero è finalmente risolto: Robert Pattinson sarà il nuovo James Bond. Dopo anni di speculazioni, gli Amazon MGM Studios hanno annunciato la scelta dell'attore britannico, secondo quanto riportato dal sito ufficiale di 007. Pattinson, 40 anni, raccoglierà l'eredità di Daniel Craig, che aveva dato l'addio al ruolo nel 2021 con «No Time to Die». Il prossimo capitolo della saga, diretto dal canadese Denis Villeneuve («Dune»), dovrebbe arrivare nelle sale nel 2028.

L'annuncio è stato accompagnato da un breve trailer di circa 25 secondi. Sulle note dell'iconica colonna sonora di 007, Pattinson emerge dall'oscurità con la pistola in pugno. Poi la scritta: «James Bond tornerà».

Il settimo agente 007
Pattinson diventerà il settimo attore a interpretare James Bond sul grande schermo. Prima di lui hanno vestito i panni dell'agente segreto Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig. Il personaggio, creato dallo scrittore Ian Fleming, ha fatto la sua prima apparizione nel romanzo «Casino Royale» del 1953, mentre il debutto cinematografico risale al 1962 con «Agente 007 - Licenza di uccidere». Da allora, la società Eon ha prodotto 25 film dedicati alla celebre spia britannica.

Il nuovo capitolo segnerà anche l'inizio dell'era Amazon. Nel 2022 il colosso statunitense ha acquisito MGM per 8,5 miliardi di dollari, ottenendo il 50% della saga. Il controllo creativo era tuttavia rimasto nelle mani degli storici produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, che all'inizio del 2025 hanno annunciato a sorpresa il loro passo indietro. Una svolta significativa per un franchise rimasto per oltre 60 anni legato alla famiglia Broccoli. Il padre di Barbara e patrigno di Wilson, Albert R. «Cubby» Broccoli, aveva infatti avviato la saga insieme a Harry Saltzman. Il passaggio di consegne ha suscitato preoccupazioni tra alcuni fan, timorosi che Amazon possa snaturare il personaggio. Dopo l'annuncio, persino il fondatore del gruppo Jeff Bezos aveva chiesto ai suoi follower su X chi avrebbero voluto vedere nei panni del nuovo Bond.

Ritorno ai romanzi di Fleming?
La sceneggiatura del prossimo film è affidata a Steven Knight, creatore della serie «Peaky Blinders». Lo sceneggiatore, 67 anni, ha mantenuto a lungo il riserbo sul progetto, dichiarando all'agenzia di stampa tedesca di non poterne parlare. A settembre ha tuttavia confermato che una prima bozza era pronta. Secondo le indiscrezioni, per la nuova storia Knight avrebbe attinto anche ai romanzi originali di Ian Fleming. La produzione è affidata ad Amy Pascal, David Heyman e Tanya Lapointe, già coinvolti in importanti franchise cinematografici come «Spider-Man», «Harry Potter» e «Dune». «Daniel Craig lascia un'eredità enorme», ha dichiarato Pascal, sottolineando che il nuovo corso dovrà essere «coraggioso, travolgente e soprattutto diverso».

La ricerca del nuovo 007, annunciata ufficialmente da Amazon a maggio, è stata guidata dalla direttrice del casting Nina Gold, nota per il suo lavoro nella serie «The Crown». Secondo quanto riportato dai media, le ultime audizioni si sarebbero svolte a Londra alla fine di ottobre. Le riprese dovrebbero iniziare nel 2027, mentre l'uscita nelle sale è prevista per il 2028. Saranno così trascorsi circa sette anni dall'ultimo film con Daniel Craig: la pausa più lunga nella storia cinematografica di James Bond.

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