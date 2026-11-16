ITALIA
Borsellino, l'ex capo della polizia indagato per depistaggio
A Gianni De Gennaro è stato notificato un avviso di garanzia
IMAGO / Pacific Press Agency
Fonte Ats Ans
Borsellino, l'ex capo della polizia indagato per depistaggio
A Gianni De Gennaro è stato notificato un avviso di garanzia
CALTANISSETTA - In Italia, l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro è indagato dalla procura di Caltanissetta per depistaggio, nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio e sulla scomparsa dell'agenda rossa del giudice Paolo Borsellino.
I magistrati hanno notificato a De Gennaro un avviso di garanzia. Nei giorni scorsi avevano disposto perquisizioni in locali nella sua disponibilità.
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