Accoltellò bimbi scatenando disordini a Dublino: ergastolo
Non è stato riconosciuto lo stato di infermità mentale del 52enne
DUBLINO - È stato condannato all'ergastolo dalla giustizia irlandese il 52enne Riad Bouchaker, uomo senza fissa dimora di origine algerina che il 23 novembre 2023 aveva accoltellato tre bambini e un'educatrice a Parnell Square, nel centro di Dublino.
Una piccola di 5 anni restò gravemente ferita, con danni cerebrali e lesioni permanenti e invalidanti.
La vicenda aveva scioccato la Repubblica e scatenato violenti tumulti anti-migranti con scontri tra la polizia e centinaia fra simpatizzanti di estrema destra e hooligan nelle vie della capitale.
Lo scorso luglio una giuria aveva dichiarato l'uomo colpevole del tentato omicidio dei tre bambini, di lesioni gravi all'educatrice Leanne Flynn, ferita con una pugnalata alla schiena mentre cercava di proteggerli, e del ferimento di un passante che tentava di fermare l'aggressore.
È emerso durante il processo che Bouchaker presentava deficit cognitivi al momento in cui ha commesso i reati e ne ha sviluppati di ulteriori in seguito, ma non è stato riconosciuto lo stato di infermità mentale.
Disordini anti-migranti dopo un grave fatto di cronaca si erano verificati nei mesi scorsi anche nella confinante Irlanda del Nord, con gravi scontri e perfino la caccia allo straniero nelle strade di Belfast a seguito dell'accoltellamento shock del quarantenne Stephen Ogilvie, per il quale è accusato il rifugiato sudanese Hadi Alodid.