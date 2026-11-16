«Niente ispezioni Aiea nei siti nucleari fino alla fine della guerra»

L'Aiea aveva chiesto alle autorità iraniane di consentire nuovamente l'accesso agli impianti nucleari. Le ispezioni erano state sospese dopo la guerra tra Iran e Israele e gli attacchi condotti dagli Stati Uniti contro i siti nucleari iraniani nel giugno 2025.

Gharibabadi ha inoltre messo in discussione le motivazioni della richiesta dell'Agenzia. «La richiesta dell'Aiea di accedere a questi siti era probabilmente finalizzata a valutare l'efficacia degli armamenti statunitensi», ha sostenuto il viceministro, attribuendo così ai controlli internazionali un possibile obiettivo legato alla valutazione dei danni provocati dagli attacchi americani.