«Niente ispezioni Aiea nei siti nucleari fino alla fine della guerra»
Teheran condiziona la ripresa delle verifiche Aiea all'adesione Usa alle proprie richieste.
TEHERAN - L'Iran non consentirà all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) di effettuare ispezioni nei siti nucleari danneggiati durante la guerra fino alla conclusione definitiva del conflitto e all'accettazione delle condizioni poste da Teheran da parte degli Stati Uniti.
Lo ha dichiarato alla televisione di Stato iraniana il viceministro degli Esteri Kazem Gharibabadi, precisando che le ispezioni non potranno riprendere finché non saranno soddisfatte entrambe le condizioni.
L'Aiea aveva chiesto alle autorità iraniane di consentire nuovamente l'accesso agli impianti nucleari. Le ispezioni erano state sospese dopo la guerra tra Iran e Israele e gli attacchi condotti dagli Stati Uniti contro i siti nucleari iraniani nel giugno 2025.
Gharibabadi ha inoltre messo in discussione le motivazioni della richiesta dell'Agenzia. «La richiesta dell'Aiea di accedere a questi siti era probabilmente finalizzata a valutare l'efficacia degli armamenti statunitensi», ha sostenuto il viceministro, attribuendo così ai controlli internazionali un possibile obiettivo legato alla valutazione dei danni provocati dagli attacchi americani.