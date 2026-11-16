Ebola, oltre 11mila casi e 5.400 morti in sei mesi: i bambini i più colpiti

Nonostante il quadro preoccupante, negli ultimi sei mesi sono stati compiuti progressi significativi. La maggior parte dei primi epicentri dell'epidemia è stata messa sotto controllo e la capacità di risposta sanitaria è stata rafforzata. I laboratori sono passati da due a oltre 24, i posti letto dedicati ai pazienti hanno raggiunto quota 2.000 e sono attualmente operativi 104 centri di trattamento e transito. Sono migliorate anche le attività di sorveglianza e tracciamento dei contatti. Tuttavia, avvertono le organizzazioni, «questi successi rimangono fragili e devono essere protetti ed estesi a tutte le zone sanitarie e province colpite e a rischio».

A destare particolare preoccupazione è il deterioramento delle condizioni di sicurezza. Attacchi e minacce contro gli operatori sanitari stanno ostacolando gli interventi necessari a salvare vite umane. «I conflitti in corso, gli sfollamenti e le restrizioni alla circolazione continuano a complicare gli sforzi nella risposta», sottolineano le istituzioni internazionali, che chiedono un'interruzione delle ostilità per consentire alle squadre di soccorso di raggiungere le popolazioni più vulnerabili.