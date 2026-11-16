Ebola, oltre 11mila casi e 5.400 morti in sei mesi: i bambini i più colpiti
L'epidemia non si arresta. Fino a 500 nuovi casi a settimana. Conflitti e violenze ostacolano i soccorsi.
KINSHASA - Dopo sei mesi dai primi contagi, l'epidemia di Ebola causata dal virus Bundibugyo continua a colpire la Repubblica Democratica del Congo. Il bilancio ha superato gli 11mila casi e i 5.400 decessi, mentre ogni settimana si registrano ancora tra i 400 e i 500 nuovi contagi. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto i bambini, che rappresentano oltre un quarto dei casi confermati e un terzo delle vittime.
Particolarmente allarmante la situazione dei più piccoli: si stima che il 70% dei bambini contagiati sotto i cinque anni sia deceduto. È quanto emerge da una nota congiunta dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Africa Cdc, Unicef, Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione e Programma alimentare mondiale (Wfp). Le organizzazioni evidenziano come le difficoltà economiche e i conflitti nella regione stiano complicando ulteriormente la risposta all'emergenza sanitaria.
Nonostante il quadro preoccupante, negli ultimi sei mesi sono stati compiuti progressi significativi. La maggior parte dei primi epicentri dell'epidemia è stata messa sotto controllo e la capacità di risposta sanitaria è stata rafforzata. I laboratori sono passati da due a oltre 24, i posti letto dedicati ai pazienti hanno raggiunto quota 2.000 e sono attualmente operativi 104 centri di trattamento e transito. Sono migliorate anche le attività di sorveglianza e tracciamento dei contatti. Tuttavia, avvertono le organizzazioni, «questi successi rimangono fragili e devono essere protetti ed estesi a tutte le zone sanitarie e province colpite e a rischio».
A destare particolare preoccupazione è il deterioramento delle condizioni di sicurezza. Attacchi e minacce contro gli operatori sanitari stanno ostacolando gli interventi necessari a salvare vite umane. «I conflitti in corso, gli sfollamenti e le restrizioni alla circolazione continuano a complicare gli sforzi nella risposta», sottolineano le istituzioni internazionali, che chiedono un'interruzione delle ostilità per consentire alle squadre di soccorso di raggiungere le popolazioni più vulnerabili.
Un altro elemento decisivo riguarda le risorse economiche. Secondo le organizzazioni, «è necessario mantenere finanziamenti rapidi e flessibili per tutto il 2027», accompagnati da un impegno politico costante per affrontare le sfide sanitarie e sociali della regione. «La prossima fase deve basarsi su sei mesi di progressi, muovendosi al contempo più rapidamente per raggiungere le comunità che si trovano ancora oltre la portata effettiva della risposta», conclude la nota. L'obiettivo resta quello di salvare vite umane, interrompere la trasmissione del virus e porre fine all'epidemia.