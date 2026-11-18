«Le scrivo per il suo gatto smarrito», ma il numero è decisamente sospetto
Quando il tentativo di truffa passa per i volantini di ricerca di un micio. La storia di una pensionata del Luganese, che ha “congelato” il tutto prima che fosse troppo tardi.
LUGANO - La sua Penny mancava ormai da diversi giorni e Barbara*, pensionata del Luganese, cominciava a essere davvero preoccupata.
Non solo, gli annunci di scomparsa che aveva disseminato per il quartiere non avevano dato alcun risultato, lo stesso per quelli condivisi via Whatsapp e social network.
La micia non faceva capolino dalla gattaiola da più di una settimana, ed era un lasso di tempo insolito anche per le sue abitudini piuttosto raminghe.
Una mattina, mentre stava facendo colazione, ecco apparire un messaggino da un numero sconosciuto: «Ciao, la contatto in merito al suo annuncio riguardante un gatto smarrito». Colta dall'emozione, la donna schiaccia sull'iconetta “chiama”, il numero suona a vuoto per un po', poi la linea cade.
Allora decide di scrivere: «Cosa può dirmi? L'ha per caso vista?». Nemmeno il tempo di inviarlo che la donna si accorge che c'è qualcosa che non quadra. Il numero ha un prefisso strano +33, quindi dalla Francia, e anche WhatsApp ha i suoi dubbi e segnala la strana provenienza del messaggio.
L'immagine però è neutra e il nome utente termina con due emoji rassicuranti (una faccina innamorata e un girasole). Colta dalla preoccupazione, Barbara cancella il suo messaggio e blocca il mittente.
Un controllo svolto sul web svela che, effettivamente, ha fatto bene: si tratta di un numero “scam” segnalato in diversi siti web anti-truffa. Nessun contatto, nessun dolo, per fortuna. Ma il suo numero - come tanti altri, purtroppo - è verosimilmente “schedato”.
A quanti altri è capitato? Stando a quanto appreso da tio.ch, che ha svolto un sondaggio informale presso alcune realtà attive nel soccorso di animali in Ticino, è sostanzialmente una rarità ma qualche volta è effettivamente capitato.
Per la Polizia cantonale, invece, si tratta di una relativa novità e nessuna segnalazione è mai arrivata ai suoi sportelli.
Detto questo l'invito è sempre alla prudenza: «Se le cose prendono una piega strana, anche se si sta parlando con quella che sembra una persona, appena sorge il sospetto che l'utente sia dubbio il consiglio è quello di interrompere immediatamente ogni contatto, bloccare il numero e - nel caso - segnalare l'accaduto al più vicino posto di Polizia».
*vero nome noto alla redazione