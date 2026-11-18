Due giorni di storie da scoprire
Il programma di Castellinaria di mercoledì 18 e giovedì 19 novembre
Il programma di Castellinaria di mercoledì 18 e giovedì 19 novembre
BELLINZONA - Castellinaria Festival del cinema giovane prosegue mercoledì 18 e giovedì 19 novembre con proiezioni divise tra il Cinema Forum e il Mercato Coperto di Giubiasco, dalla mattina presto fino alla serata. In cartellone documentari, animazione, cortometraggi e lungometraggi di finzione.
Mercoledì 18 novembre
La giornata si apre alle 8.30 al Cinema Forum con due titoli: "Mr. Nobody Against Putin" di David Borenstein e Pavel Talankin (DK, CZ, 2025, 90') e "Sad Girlz" di Fernanda Tovar (MEX, FR, ES, 2026, 90').
Al Mercato Coperto di Giubiasco si comincia alle 9.15 con "Everyone's Sorry Nowadays" di Frederike Migom (BE, DE, NL, 2026, 87'). Alle 14 è la volta dell'animazione per i più piccoli con "Benjamin Bat - Il pipistrello canterino" di Patrick Raats e Sarah Sutter (NL, DE, LUX, 2024, 77'), seguito alle 16 da "I racconti del giardino incantato" di David Súkup, Jean-Claude Rozec, Leon Vidmar e Patrik Pašš (CZ, FR, SK, SI, 2025, 71').
Alle 18 il cortometraggio svizzero "Sundown" di Jérémie Jayraj Itty, Inna Soroka, Julia Estrada Torres e Sammi Khuu (CH, 2026, 7') precede "Paternal Leave" di Alissa Jung (DE, IT, 2025, 113'). In serata, alle 20.30, spazio al corto "Someone special" di Alice Gervat (FR, 2024, 7') e a "La valle dei sorrisi" di Paolo Strippoli (IT, SVN, 2025, 122').
Giovedì 19 novembre
Alle 8.30 il Cinema Forum propone una replica di "Paternal Leave" di Alissa Jung (DE, IT, 2025, 113'). Al Mercato Coperto di Giubiasco la mattinata, alle 9.15, è dedicata a "La vita segreta dei giocattoli" di Sara Zavarise e Alexandra D'Onofrio (IT, 2026, 62'), mentre alle 14 è in programma "Splish Splash Forever!" di Natascha Beller (CH, 2026, 87').
Alle 18 tocca al documentario "Searching for Amani" di Nicole Gormley e Debra Aroko (USA, KE, 2024, 80') e al corto "Ultimo round" di Eva Jane Wottreng (CH/MX, 2025, 11'). La giornata si chiude alle 20.30 con "Breathe one time out of three" di Charlyne Genoud (CH, 2026, 17') e "Invisibles" di Junna Chif (CA, 2025, 94').