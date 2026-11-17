SORENGO - Due storiche aziende familiari ticinesi uniscono le forze per rafforzare la propria presenza sul mercato svizzero e ampliare l'offerta di prodotti e servizi. Terrani e Di Lella hanno annunciato l'avvio di una collaborazione che punta a mettere in comune competenze, esperienze e risorse, mantenendo al centro la qualità dei prodotti e il legame con il territorio.