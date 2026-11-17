Terrani e Di Lella uniscono le forze: nasce una collaborazione tutta ticinese
Le due storiche aziende alimentari, che contano complessivamente 70 collaboratori, puntano ad ampliare l'offerta e rafforzare la propria presenza sul mercato svizzero, valorizzando i prodotti locali.
Le due storiche aziende alimentari, che contano complessivamente 70 collaboratori, puntano ad ampliare l'offerta e rafforzare la propria presenza sul mercato svizzero, valorizzando i prodotti locali.
SORENGO - Due storiche aziende familiari ticinesi uniscono le forze per rafforzare la propria presenza sul mercato svizzero e ampliare l'offerta di prodotti e servizi. Terrani e Di Lella hanno annunciato l'avvio di una collaborazione che punta a mettere in comune competenze, esperienze e risorse, mantenendo al centro la qualità dei prodotti e il legame con il territorio.
Le due realtà vantano una lunga tradizione nel settore alimentare. Terrani, attiva dal 1848, opera nel commercio di carni, pesce e prodotti gastronomici. Di Lella, fondata nel 1968, è invece specializzata nella produzione di pasta fresca e piatti pronti. Due attività con storie e specializzazioni differenti, ma accomunate, sottolineano le aziende, dall'attenzione alla qualità e dal rapporto di fiducia costruito nel tempo con clienti e fornitori.
L'obiettivo della collaborazione è favorire la crescita di entrambe le aziende, attraverso la condivisione delle rispettive conoscenze e risorse. L'intesa dovrebbe permettere di ampliare la gamma di prodotti e servizi offerti alla clientela, consolidando al tempo stesso la presenza delle due realtà sul mercato svizzero.
Un aspetto importante riguarda l'occupazione. Terrani e Di Lella contano complessivamente 70 collaboratori e intendono continuare a investire nel personale e nello sviluppo delle competenze. Le due aziende non escludono inoltre la possibilità di creare nuovi posti di lavoro in futuro, qualora la crescita delle attività lo consenta.
Tra le priorità della collaborazione figura anche la valorizzazione dei prodotti ticinesi. Le due imprese intendono sostenere le produzioni locali e rafforzare l'offerta di specialità legate alla tradizione gastronomica del territorio, puntando sulla qualità e sulla provenienza dei prodotti.
Per la clientela, assicurano le aziende, l'intenzione è quella di mantenere le caratteristiche che hanno contraddistinto le rispettive attività: la qualità dei prodotti, l'affidabilità del servizio e il rapporto diretto con i consumatori. La collaborazione viene quindi presentata come un'opportunità per ampliare l'offerta senza rinunciare alle identità costruite nel corso delle generazioni.
La volontà dichiarata non è soltanto quella di aumentare le dimensioni delle attività, ma di rafforzarne la posizione attraverso una maggiore integrazione delle competenze.
Terrani e Di Lella intendono così affrontare insieme le prossime sfide del mercato, continuando a investire nelle persone, nei prodotti e nel rapporto con il territorio ticinese.