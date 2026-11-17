Il forno di Soveltra non si tocca
500 firme raccolte in soli 16 giorni. La ricostruzione dell'alloggio alpino accende la mobilitazione. Escursionisti anche dall'estero chiedono di salvare un simbolo di tradizione e sostenibilità in quota.
500 firme raccolte in soli 16 giorni. La ricostruzione dell'alloggio alpino accende la mobilitazione. Escursionisti anche dall'estero chiedono di salvare un simbolo di tradizione e sostenibilità in quota.
VALLEMAGGIA - In soli 16 giorni ha raggiunto le 500 firme la petizione per salvaguardare il forno dell'Alloggio alpino Soveltra, in vista della ricostruzione della struttura. L'iniziativa, avviata il 2 novembre 2026 e aperta fino al 1° maggio 2027, chiede che il forno venga mantenuto nella sua attuale posizione, all'esterno dell'edificio, per preservare una tradizione considerata importante per l'accoglienza e la sostenibilità in quota.
La raccolta firme, intitolata «Salviamo il forno di Soveltra: custodiamo la tradizione e la sostenibilità in quota», ha già raggiunto l'obiettivo iniziale di 500 adesioni. Secondo quanto riportato in un comunicato, tra i sostenitori figurano escursionisti provenienti da diverse regioni della Svizzera, ma anche da Germania, Italia, Canada e Belgio.
Un forno da preservare nella ricostruzione
Al centro della mobilitazione c'è il futuro dell'Alloggio alpino Soveltra, la cui ricostruzione è attesa dagli appassionati di montagna. La struttura si trova in una posizione di collegamento tra tre importanti vallate ticinesi: la Valle Maggia, la Valle Verzasca e la Valle Leventina.
Per i promotori della petizione, Soveltra non rappresenta soltanto un punto di passaggio lungo i sentieri alpini, ma anche un luogo di incontro tra escursionisti di diverse provenienze. In questo contesto, il forno esterno viene considerato un elemento caratteristico dell'identità e della tradizione dell'alloggio.
La richiesta è rivolta alla Società Alpinistica Valmaggese (SAV), ai progettisti e agli enti coinvolti nella ricostruzione: confermare e tutelare la presenza del forno nella nuova struttura.
Le ragioni della petizione: sostenibilità, tradizione e autonomia
Tre gli argomenti principali sostenuti dai firmatari. Il primo riguarda la sostenibilità ambientale. Secondo i promotori, la possibilità di preparare pane e altri alimenti direttamente in quota permetterebbe di ridurre la necessità di trasportare quotidianamente prodotti dalla valle, limitando così le emissioni di CO2 e l'impatto dei rifornimenti sull'ambiente montano.
Il secondo aspetto è legato alla cultura dell'accoglienza. La preparazione dei cibi nel forno viene descritta come parte integrante dell'esperienza alpina, particolarmente apprezzata anche dagli ospiti provenienti dalla Svizzera interna e dalla Germania. Preservare questa possibilità significherebbe, secondo i sostenitori, mantenere un elemento di autenticità nella futura gestione dell'alloggio.
Infine, viene sottolineata l'importanza dell'autonomia della cucina. Disporre di un forno in quota consentirebbe di preparare prodotti freschi anche in situazioni di maltempo o quando i rifornimenti dalla valle risultano difficoltosi. Un vantaggio che, secondo la petizione, contribuirebbe a garantire una gestione più efficiente della struttura.
Un appello che coinvolge tre valli
La questione, sostengono i promotori, interessa non soltanto chi frequenta abitualmente Soveltra, ma più in generale il settore escursionistico e turistico ticinese, con particolare attenzione alle tre valli confinanti.
La ricostruzione dell'alloggio viene infatti presentata come un progetto destinato a un pubblico ampio, dalle famiglie con bambini agli escursionisti più anziani. Grazie alla sua posizione, la struttura è considerata un punto di riferimento per persone di diverse fasce d'età che percorrono i sentieri della regione.
Le 500 firme raccolte rappresentano quindi, nelle intenzioni dei promotori, una richiesta affinché il nuovo Soveltra possa coniugare la modernizzazione delle infrastrutture con il rispetto delle tradizioni alpine.
La petizione rimarrà aperta fino al 1° maggio 2027. Chi desidera aderire può farlo attraverso la piattaforma OpenPetition, all'indirizzo openpetition.eu/ch/yjkyj.