VALLEMAGGIA - In soli 16 giorni ha raggiunto le 500 firme la petizione per salvaguardare il forno dell'Alloggio alpino Soveltra, in vista della ricostruzione della struttura. L'iniziativa, avviata il 2 novembre 2026 e aperta fino al 1° maggio 2027, chiede che il forno venga mantenuto nella sua attuale posizione, all'esterno dell'edificio, per preservare una tradizione considerata importante per l'accoglienza e la sostenibilità in quota.