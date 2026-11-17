Durante le ore di chiusura non sarà possibile accedere con il veicolo alle proprietà private lungo le strade comunali interessate dalla manifestazione. I residenti che non potranno raggiungere le loro proprietà potranno far capo ai posteggi pubblici presenti in zona. Chi lo desidera può inoltre richiedere all'Ufficio tecnico comunale (utc@gambarogno.ch, 0041 91 786 84 30) un permesso speciale per usufruire gratuitamente e senza limitazioni dei posteggi pubblici con limitazione d'orario.

Il Comune chiede ai proprietari degli immobili di avvisare affittuari e inquilini e invita la popolazione ad attenersi alla segnaletica esposta. Tutte le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso sono stati informati della chiusura, affinché non sia pregiudicato un eventuale intervento tempestivo.