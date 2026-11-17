Si accende l'albero, si chiude la strada
Il 4 dicembre, per quattro ore, via alle Scuole non sarà accessibile
Il 4 dicembre, per quattro ore, via alle Scuole non sarà accessibile
GAMBAROGNO - Venerdì 4 dicembre la Via alle Scuole a Contone resterà chiusa al traffico veicolare dalle 17 alle 21. Lo comunica l'Ufficio tecnico del Comune di Gambarogno, che ha informato la popolazione della misura necessaria a permettere lo svolgimento dell'evento di accensione dell'albero di Natale organizzato dal Gruppo Genitori Contone.
Durante le ore di chiusura non sarà possibile accedere con il veicolo alle proprietà private lungo le strade comunali interessate dalla manifestazione. I residenti che non potranno raggiungere le loro proprietà potranno far capo ai posteggi pubblici presenti in zona. Chi lo desidera può inoltre richiedere all'Ufficio tecnico comunale (utc@gambarogno.ch, 0041 91 786 84 30) un permesso speciale per usufruire gratuitamente e senza limitazioni dei posteggi pubblici con limitazione d'orario.
Il Comune chiede ai proprietari degli immobili di avvisare affittuari e inquilini e invita la popolazione ad attenersi alla segnaletica esposta. Tutte le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso sono stati informati della chiusura, affinché non sia pregiudicato un eventuale intervento tempestivo.