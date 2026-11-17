Modifiche anche per chi viaggia verso il Gambarogno e l'Italia. Durante il periodo interessato dai lavori, i collegamenti TILO S30 saranno sostituiti da autobus tra Bellinzona, Cadenazzo e Luino. Sono da prevedere tempi di percorrenza più lunghi.

Possibili modifiche potrebbero toccare anche ai collegamenti InterRegio SOB e InterCity da e per Locarno. Sugli autobus sostitutivi sarà possibile trasportare anche le biciclette, ma i posti disponibili saranno limitati.