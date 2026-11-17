Lavori sui binari, weekend con qualche disagio per i TILO
Previste importanti modifiche alla circolazione ferroviaria tra Bellinzona, Cadenazzo, Locarno e Luino dalla tarda serata di venerdì prossimo fino a lunedì mattina
BELLINZONA / LOCARNO - Fine settimana con qualche disagio per chi viaggia in treno tra Bellinzona, Cadenazzo, Locarno e Luino. A causa di lavori infrastrutturali, dalle 23.10 di venerdì 20 novembre alle 4.50 di lunedì 23 novembre è previsto uno sbarramento parziale della linea ferroviaria tra Cadenazzo e Locarno.
Sabato 21 e domenica 22 novembre tutti i treni TILO RE80 e S20 saranno sostituiti da bus tra Locarno e Cadenazzo.E attenzione agli orari: gli autobus sostitutivi partiranno da Locarno in anticipo rispetto ai normali collegamenti ferroviari, per garantire le coincidenze a Cadenazzo.
Modifiche anche per chi viaggia verso il Gambarogno e l'Italia. Durante il periodo interessato dai lavori, i collegamenti TILO S30 saranno sostituiti da autobus tra Bellinzona, Cadenazzo e Luino. Sono da prevedere tempi di percorrenza più lunghi.
Possibili modifiche potrebbero toccare anche ai collegamenti InterRegio SOB e InterCity da e per Locarno. Sugli autobus sostitutivi sarà possibile trasportare anche le biciclette, ma i posti disponibili saranno limitati.