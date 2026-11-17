L'obiettivo era verificare l'efficacia del piano di emergenza e il comportamento di collaboratori e clienti in caso di allarme. In una situazione di questo tipo, tutti i presenti devono infatti abbandonare rapidamente e ordinatamente l'edificio, mentre i collaboratori sono tenuti a raggiungere il punto di ritrovo prestabilito.

Il bilancio dell'operazione è positivo. Secondo quanto comunicato dalla direzione del Centro Tenero, l'evacuazione si è svolta regolarmente, nel rispetto del programma, e i clienti non sono mai stati esposti ad alcun pericolo.