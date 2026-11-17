Fuori tutti in sette minuti
Esercitazione di evacuazione al Centro Commerciale Coop di Tenero testata con successo, coinvolti anche polizia e pompieri.
TENERO - Allarme evacuazione questa mattina al Centro Commerciale Coop di Tenero. Nessuna emergenza reale, ma un'esercitazione per mettere alla prova il piano di sicurezza della struttura. L'operazione, scattata alle 9.12 di oggi, martedì 17 novembre, si è conclusa con l'abbandono completo dell'edificio in appena sette minuti.
L'esercitazione, organizzata dal Servizio di sicurezza del centro commerciale, ha coinvolto anche la Polizia intercomunale del Piano, i Pompieri di Locarno e il SALVA di Locarno.
L'obiettivo era verificare l'efficacia del piano di emergenza e il comportamento di collaboratori e clienti in caso di allarme. In una situazione di questo tipo, tutti i presenti devono infatti abbandonare rapidamente e ordinatamente l'edificio, mentre i collaboratori sono tenuti a raggiungere il punto di ritrovo prestabilito.
Il bilancio dell'operazione è positivo. Secondo quanto comunicato dalla direzione del Centro Tenero, l'evacuazione si è svolta regolarmente, nel rispetto del programma, e i clienti non sono mai stati esposti ad alcun pericolo.
Le esercitazioni vengono organizzate periodicamente per preparare il personale a gestire eventuali situazioni di emergenza. La direzione del centro commerciale sottolinea l'importanza di queste verifiche e ringrazia la clientela per la comprensione.