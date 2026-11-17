La sezione della circolazione ingrana una marcia in più
Riduzione dei tempi di collaudo e nuovi servizi digitali puntano a semplificare il lavoro di automobilisti e professionisti del settore
BELLINZONA - Meno tempo per i collaudi, più pratiche da sbrigare online e maggiore flessibilità per i professionisti dell'automobile. La Sezione della circolazione introduce una serie di novità per semplificare le procedure e ridurre gli oneri amministrativi. Tra le misure più significative, il dimezzamento dei tempi di collaudo per determinati veicoli importati: da 40 a soli 20 minuti.
La riduzione riguarda i veicoli dotati di certificato di conformità elettronico (eCOC). Ma non è l'unico cambiamento. I professionisti del settore potranno beneficiare di nuovi servizi digitali, tra cui la possibilità di trasmettere online le conferme di riparazione e di gestire autonomamente le prenotazioni attraverso il portale eGarage. L'obiettivo è evitare spostamenti inutili agli sportelli e velocizzare le operazioni quotidiane.
Controlli urgenti anche senza appuntamento
Un'altra novità riguarda la flessibilità dei controlli. Grazie al servizio A-SA, gli operatori del settore potranno effettuare determinate verifiche urgenti anche senza una prenotazione preventiva. È stato inoltre istituito un nuovo centro di consulenza tecnica, mentre sono state alleggerite le condizioni per l'ammissione dei veicoli d'epoca. Le misure saranno presentate nel dettaglio ai professionisti durante un incontro informativo in programma il prossimo 17 dicembre.
Quasi 19mila chiamate al mese
A spiegare la necessità di rendere più snella la macchina amministrativa sono anche i numeri. La Sezione della circolazione gestisce mediamente ogni mese quasi 19'000 chiamate attraverso il Voicebot, circa 6'000 consulenze agli sportelli e 2'500 e-mail. A queste si aggiungono ben 500'000 fatture all'anno.
Un carico di lavoro considerevole, concentrato in un'unica sede per tutto il Ticino. E mentre aumentano il volume e la complessità delle pratiche, crescono anche le aspettative degli utenti, sempre più orientate verso servizi rapidi e digitali.
Una strategia fino al 2030
Le novità non sono interventi isolati, ma rientrano in una strategia elaborata dalla Direzione della Sezione della circolazione con il coinvolgimento del personale. Tre le priorità individuate: migliorare l'efficacia dei servizi, promuovere il benessere dei collaboratori e contribuire allo sviluppo sociale ed economico del territorio. Il percorso comprende anche la formazione continua, la sostenibilità e il sostegno all'economia locale.
La semplificazione si estende all'Amministrazione
L'iniziativa si inserisce in un progetto più ampio promosso dal Dipartimento delle istituzioni su mandato del Consiglio di Stato. Avviato nel gennaio 2026, il programma "Semplificazione delle procedure amministrative" punta a individuare e ridurre gli ostacoli burocratici che cittadini, aziende e Comuni incontrano nei rapporti con i servizi cantonali.
Il metodo prevede il coinvolgimento diretto degli utenti e dei collaboratori dell'Amministrazione, chiamati a identificare insieme le criticità e a proporre soluzioni concrete. Dopo una prima sperimentazione su tre procedure pilota, i risultati del progetto saranno presentati all'inizio del 2027.