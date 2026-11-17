La riduzione riguarda i veicoli dotati di certificato di conformità elettronico (eCOC). Ma non è l'unico cambiamento. I professionisti del settore potranno beneficiare di nuovi servizi digitali, tra cui la possibilità di trasmettere online le conferme di riparazione e di gestire autonomamente le prenotazioni attraverso il portale eGarage. L'obiettivo è evitare spostamenti inutili agli sportelli e velocizzare le operazioni quotidiane.