2258 firme per salvare i pozzi del Mendrisiotto
Sono state consegnate lunedì alla Cancelleria dello Stato; la petizione avanza tre richieste a Cantone e Comuni
BELLINZONA - L'Associazione La goccia che conta ha consegnato lunedì pomeriggio alla presidente del Gran Consiglio Daria Lepori e alla Cancelleria dello Stato la petizione "Salviamo i pozzi del Mendrisiotto, in risposta alla crisi climatica e alle ondate estreme di calore e siccità". Il testo, firmato da 2'258 cittadine e cittadini tra settembre e ottobre, è stato trasmesso anche a tutti i Municipi e Consigli comunali della regione.
Al centro dell'istanza c'è la contestazione della dismissione dei pozzi locali esclusi dall'Acquedotto Regionale del Mendrisiotto (ARM) e della revoca delle relative Zone di Protezione (ZP). Sostituire gran parte delle fonti locali con la captazione dal Lago di Lugano, sostiene l'Associazione, non offre la sicurezza che solo una vera diversificazione degli approvvigionamenti può garantire: puntare su un'unica risorsa principale espone la regione a guasti tecnici o contaminazioni, da cui nemmeno il lago è al riparo. Di qui il monito contro quella che i promotori definiscono la «cattiva abitudine di inquinare e abbandonare».
Le richieste
La petizione avanza tre richieste a Cantone e Comuni. La prima è una moratoria che sospenda lo stralcio delle Zone di Protezione in attesa di un riesame della politica idrica. Ai Comuni l'Associazione chiede di rinunciare alla domanda di stralcio e di non dismettere le captazioni escluse dall'ARM, anche se inquinate: andrebbero tenute come riserva di resilienza e usate intanto per scopi non potabili - agricoltura, industria, servizi - in vista di un futuro risanamento. A sostegno viene richiamato il recente appello della Società Svizzera dell'Industria del Gas e dell'Acqua (SSIGA/SVGW), che chiede di preservare le fonti locali, in costante diminuzione in tutta la Svizzera, e di rivedere un quadro normativo che secondo l'Associazione porta troppo spesso ad abbandonare le captazioni invece di recuperarle con un approccio basato sulla gestione del rischio.
La seconda richiesta riguarda il risanamento dei siti contaminati. Cantone e Comuni dovrebbero promuovere con decisione la bonifica delle falde, facendo leva sul sostegno tecnico e finanziario della Confederazione e sulle nuove tecnologie, come il modulo UFAM sul risanamento in situ o il lavaggio del suolo (Soil Washing) per l'inquinamento da PFOS al Pozzo Prà Tiro di Chiasso. Lo impone, ricorda l'Associazione, la recente revisione della Legge sulla protezione dell'ambiente, che fissa al 2045 il termine per risanare i siti pericolosi per l'uomo e la natura. Al Cantone si chiede inoltre di vigilare più da vicino sulle motivazioni tecniche ed economiche con cui i Comuni decidono le dismissioni, affiancandoli perché le scelte non si fondino su argomenti superati rispetto alle nuove linee guida federali e agli sviluppi scientifici.
Il terzo punto riguarda l'uso dei terreni. L'Associazione sollecita il Cantone a vigilare con rigore sui Piani Regolatori, perché in caso di revoca delle Zone di Protezione i fondi non finiscano destinati a usi incompatibili con la risorsa idrica. Come casi emblematici cita il Pozzo Polenta a Morbio Inferiore, il Pozzo Prà Tiro a Chiasso e i Pozzi Prà Grand a Vacallo, dove i progetti di sviluppo già annunciati rischiano, secondo i promotori, di compromettere i prelievi futuri. Ai Comuni chiede di resistere alle pressioni edilizie, commerciali o artigianali sui terreni finora protetti dalle ZP e di respingere le varianti di Piano Regolatore che cementificherebbero in modo irreversibile il suolo sopra le falde.
La goccia che conta conclude ringraziando la popolazione per il sostegno e confidando, oltre che in una risposta rapida da parte delle autorità cantonali e comunali, in un nuovo approccio nella tutela dell'acqua e ringrazia la popolazione per l'ampio sostegno dimostrato a difesa del territorio.