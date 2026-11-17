Le richieste

La petizione avanza tre richieste a Cantone e Comuni. La prima è una moratoria che sospenda lo stralcio delle Zone di Protezione in attesa di un riesame della politica idrica. Ai Comuni l'Associazione chiede di rinunciare alla domanda di stralcio e di non dismettere le captazioni escluse dall'ARM, anche se inquinate: andrebbero tenute come riserva di resilienza e usate intanto per scopi non potabili - agricoltura, industria, servizi - in vista di un futuro risanamento. A sostegno viene richiamato il recente appello della Società Svizzera dell'Industria del Gas e dell'Acqua (SSIGA/SVGW), che chiede di preservare le fonti locali, in costante diminuzione in tutta la Svizzera, e di rivedere un quadro normativo che secondo l'Associazione porta troppo spesso ad abbandonare le captazioni invece di recuperarle con un approccio basato sulla gestione del rischio.

La seconda richiesta riguarda il risanamento dei siti contaminati. Cantone e Comuni dovrebbero promuovere con decisione la bonifica delle falde, facendo leva sul sostegno tecnico e finanziario della Confederazione e sulle nuove tecnologie, come il modulo UFAM sul risanamento in situ o il lavaggio del suolo (Soil Washing) per l'inquinamento da PFOS al Pozzo Prà Tiro di Chiasso. Lo impone, ricorda l'Associazione, la recente revisione della Legge sulla protezione dell'ambiente, che fissa al 2045 il termine per risanare i siti pericolosi per l'uomo e la natura. Al Cantone si chiede inoltre di vigilare più da vicino sulle motivazioni tecniche ed economiche con cui i Comuni decidono le dismissioni, affiancandoli perché le scelte non si fondino su argomenti superati rispetto alle nuove linee guida federali e agli sviluppi scientifici.