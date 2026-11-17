Tensioni, accuse e una presunta denuncia ai dipendenti
Il clima interno all’aeroporto di Lugano-Agno e la gestione delle risorse umane finiscono nuovamente sotto la lente della politica cittadina.
LUGANO - Tensioni tra la direzione e i collaboratori, segnalazioni di disagio psicofisico tra i dipendenti e interrogativi sulle competenze professionali di chi guida lo scalo. La gestione di Lugano Airport torna sotto la lente della politica cittadina. Con un'interpellanza indirizzata al Municipio, Sara Beretta Piccoli e Luisella Petrini Fumasoli chiedono chiarimenti sul clima lavorativo all'aeroporto di Agno e sull'idoneità professionale dell'attuale responsabile operativo, Christian Castelli.
Le due firmatarie tornano su una situazione già sollevata in una precedente interpellanza, riferendo di ulteriori segnalazioni che indicherebbero un deterioramento dei rapporti interni.
La presunta denuncia contro il personale
Tra gli aspetti più delicati sollevati nell'atto parlamentare figura una circostanza che, precisano le interpellanti, necessita ancora di conferma. Christian Castelli avrebbe presentato una denuncia nei confronti del personale dello scalo in relazione ad alcune dichiarazioni sulla sua presunta inadeguatezza o mancanza di competenze professionali per ricoprire la funzione direttiva.
Le firmatarie chiedono al Municipio di verificare se l'episodio sia effettivamente avvenuto e, in caso affermativo, di chiarirne le circostanze e le eventuali iniziative intraprese dalla Città in qualità di datore di lavoro.
La questione, sottolineano, solleverebbe interrogativi più ampi sulla gestione dei rapporti professionali, sul clima di fiducia all'interno dello scalo e sulla possibilità per i collaboratori di esprimere divergenze senza temere conseguenze personali.
Da qui la richiesta di sapere se l'esecutivo sia a conoscenza delle tensioni e delle segnalazioni di malessere psicofisico, quali verifiche abbia già effettuato e se siano stati avviati accertamenti indipendenti sul clima lavorativo.
Le competenze di Castelli sotto esame
L'interpellanza affronta anche un secondo tema: le qualifiche professionali che hanno portato alla nomina di Christian Castelli alla guida operativa dell'aeroporto.
Le due firmatarie ricordano che la conduzione di uno scalo richiede conoscenze specifiche in materia di esercizio aeroportuale, sicurezza, infrastrutture aeronautiche, normativa nazionale e internazionale e rapporti con le autorità di vigilanza.
Secondo quanto riportato nell'atto, il percorso professionale di Castelli comprende esperienze manageriali e istituzionali, anche a livello internazionale, ma non una precedente direzione di uno scalo aeroportuale.
«Non è sufficiente disporre di un titolo universitario o di generiche capacità manageriali per dimostrare il possesso delle conoscenze specialistiche necessarie alla conduzione di un aeroporto», sostengono Beretta Piccoli e Petrini Fumasoli.
Le interpellanti chiedono quindi di conoscere nel dettaglio i requisiti previsti dal concorso, le qualifiche documentate dal candidato al momento della selezione e i criteri utilizzati per valutarne l'idoneità.
In particolare, vogliono sapere chi abbia esaminato le candidature, quanti concorrenti abbiano partecipato, quanti siano arrivati alla fase finale e quali punteggi siano stati attribuiti. Chiedono inoltre di chiarire se siano state applicate equivalenze o deroghe rispetto ai requisiti richiesti.
Il ruolo del consulente strategico
Gli interrogativi si inseriscono nel percorso di riorganizzazione dell'aeroporto di Lugano-Agno, avviato dopo la liquidazione di Lugano Airport SA (LASA) nel 2020 e il conseguente passaggio della gestione direttamente alla Città.
Nel documento viene ricordato anche l'avvicendamento delle figure di riferimento. Dopo l'uscita di Davide Pedrioli dalla funzione strategica, il Municipio ha affidato un incarico di consulenza a Christophe Chollet, già direttore dell'aeroporto di Sion, mentre Castelli ha assunto la responsabilità operativa dello scalo.
La collaborazione con Chollet, secondo le informazioni riportate nell'interpellanza, avrebbe una scadenza contrattuale prevista per dicembre 2026.
Le due firmatarie chiedono pertanto se il mandato sarà rinnovato e, in caso contrario, come verrà garantita la continuità delle competenze tecniche e strategiche attualmente messe a disposizione del Municipio.
Un interrogativo che riguarda anche la futura distribuzione delle responsabilità: quali funzioni passeranno eventualmente a Castelli? Quali saranno affidate ad altri collaboratori o consulenti? E come verrà assicurato il trasferimento delle conoscenze e della documentazione tecnica?
Il futuro dell'aeroporto e il dossier PSIA
La questione delle competenze assume particolare rilievo anche alla luce delle decisioni che attendono lo scalo, a partire dall'aggiornamento della scheda PSIA, il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica.
Le interpellanti vogliono conoscere con precisione la ripartizione delle responsabilità operative e tecniche tra Castelli, i collaboratori interni e gli eventuali consulenti esterni.
Chiedono inoltre chi sia incaricato di elaborare e validare i dati operativi, le previsioni di traffico e le esigenze infrastrutturali prima della loro trasmissione all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).
L'obiettivo dichiarato è fare chiarezza sulle competenze disponibili all'interno della struttura in vista delle future scelte strategiche e finanziarie riguardanti Lugano Airport.
Chiesti anche i documenti della selezione
L'interpellanza si conclude con una richiesta di trasparenza sulla procedura che ha portato alla nomina dell'attuale responsabile operativo.
Beretta Piccoli e Petrini Fumasoli chiedono al Municipio di mettere a disposizione del Consiglio comunale il bando integrale di concorso, il profilo professionale ricercato, i criteri di valutazione e il verbale conclusivo della selezione.
Tra i documenti richiesti figurano anche quelli relativi alle qualifiche e alla formazione specialistica di Castelli, l'organigramma aggiornato dell'aeroporto e i mandati di consulenza pertinenti, nel rispetto della protezione dei dati personali e della riservatezza degli altri candidati.
Spetterà ora al Municipio chiarire quanto vi sia di fondato nelle segnalazioni sul clima interno, spiegare le modalità della selezione di Castelli e illustrare come intenda garantire la gestione dello scalo nei prossimi mesi.