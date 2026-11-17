Zugo-Ambrì, ecco la decisione del giudice unico
La sfida rinviata lo scorso mercoledì verrà recuperata lunedì 30 novembre. «Cause di forza maggiore». L'Ambrì: «Accettiamo la decisione».
AMBRÌ - Zugo-Ambrì si rigiocherà. Dopo una lunga riflessione, il giudice unico della Lega ha deciso di non assegnare la vittoria a tavolino ai biancoblù in seguito all'interruzione della sfida in programma mercoledì 11 novembre alla OYM Hall di Zugo. La partita sarà recuperata lunedì 30 novembre alle 19.45.
Giudice unico: «Causa di forza maggiore». L'Ambrì: «Accettiamo la decisione»
A spiegare le ragioni della decisione è lo stesso club della Svizzera centrale. «La partita sarà ripetuta integralmente - si legge in una nota dello Zugo, che cita la decisione del giudice unico - poiché l'interruzione è stata provocata da cause di forza maggiore e non è quindi possibile attribuire la colpa a nessuno dei due club».
Dal canto suo, l'Ambrì «prende atto della decisione» del giudice unico e rispetta «le disposizioni relative alla ripetizione dell’incontro». Del resto, il club biancoblù si era detto fin da subito favorevole a rigiocare la partita.
Tour de force
Il recupero si inserisce però in un calendario già fitto di impegni per l'Ambrì, atteso da ben sei partite in 13 giorni tra novembre e dicembre.
Il tour de force dei leventinesi inizierà martedì 24 novembre con la trasferta contro il Berna. Seguiranno la sfida casalinga con il Kloten, venerdì 27 novembre, e quella in trasferta contro il Ginevra, sabato 28 novembre. Lunedì 30 sarà quindi il turno del recupero con lo Zugo, prima degli ultimi due impegni: la partita contro il Rapperswil, sabato 5 dicembre, e la trasferta di Friborgo, domenica 6 dicembre. Solo allora la truppa di Tapola potrà finalmente tirare il fiato, approfittando della seconda pausa dedicata alla Nazionale.
Cos'era successo
La sfida tra Zugo e Ambrì era stata interrotta dopo appena otto minuti e sedici secondi di gioco a causa di importanti infiltrazioni d'acqua dal tetto della pista dei Tori, appena rinnovata. Le gocce avevano formato diverse pozzanghere e creato buchi nel ghiaccio, rendendo la superficie impraticabile.
Dopo le proteste della panchina biancoblù e diverse consultazioni, gli arbitri avevano quindi deciso di interrompere definitivamente l'incontro per tutelare l'incolumità dei giocatori.
L’HCAP informa che la partita contro lo Zugo interrotta lo scorso 11 novembre e interrotta a causa di problemi al tetto della OYM Hall, verrà recuperata il 30.11. Prendiamo atto della decisione del Giudice ne rispettiamo le disposizioni relative alla ripetizione dell’incontro. https://t.co/qza8fSZgDN— HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) November 17, 2026