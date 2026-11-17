Giudice unico: «Causa di forza maggiore». L'Ambrì: «Accettiamo la decisione»

A spiegare le ragioni della decisione è lo stesso club della Svizzera centrale. «La partita sarà ripetuta integralmente - si legge in una nota dello Zugo, che cita la decisione del giudice unico - poiché l'interruzione è stata provocata da cause di forza maggiore e non è quindi possibile attribuire la colpa a nessuno dei due club».