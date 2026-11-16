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Anche Vargas non ci sarà questa sera

L'attaccante del Siviglia abbandona il ritiro per «leggeri problemi fisici».
Anche Vargas non ci sarà questa sera
IMAGO / STEINSIEK.CH
Fonte ASF
elaborata da Redazione
Anche Vargas non ci sarà questa sera
L'attaccante del Siviglia abbandona il ritiro per «leggeri problemi fisici».
CALCIO: Risultati e classifiche

SAN GALLO - Non c'è due senza tre. Dopo i forfait di Manuel Akanji e Dan Ndoye, è arrivato anche quello di un terzo senatore: Ruben Vargas.

L'attaccante del Siviglia, già arrivato in ritardo al raduno per problemi gastrointestinali e rimasto fuori dai convocati per la partita contro la Slovenia, ha lasciato il ritiro «a causa di lievi problemi fisici».

Lo ha comunicato poco fa l'ASF in una nota. Per l'ininfluente sfida di questa sera a San Gallo contro la Scozia restano quindi a disposizione 23 giocatori, tutti inseriti nel foglio partita.

Di seguito i numeri di maglia per stasera:
1. Kobel, 2. Britschgi, 3. Bajrami, 4. Elvedi, 5. Nyakossi, 6. Zakaria, 7. Embolo, 8. Freuler, 9. Ballet, 10. Amdouni, 11. Boteli, 12. Mvogo, 13. Rodriguez, 14. Jashari, 15. Sow, 16. Athekame, 17. Schmidt, 18. Cömert, 19. Itten, 20. Aebischer, 21. Keller, 22. Rieder, 23. Sanches.

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