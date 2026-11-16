Rinnovo importante in casa Langnau
Lukaku dà l'addio alla Nazionale. L'attaccante saluta i Diavoli Rossi dopo sedici anni. «Sono in pace con la mia decisione di fermarmi qui. È stato incredibile»
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NATIONAL LEAGUE – Il Langnau blinda Santtu Kinnunen. Il club ha prolungato di un'altra stagione il contratto del difensore finlandese - ricercato da numerose altre squadre svizzere - che resterà così in forza ai Tigers fino al termine del campionato 2027/28. «Santtu è cresciuto costantemente con noi, sia come giocatore sia sul piano personale. Si assume molte responsabilità e, grazie alle sue qualità tecniche, dà un contributo importante al nostro gioco», ha sottolineato il direttore sportivo Pascal Müller. Con il rinnovo di Kinnunen, il Langnau ha già cinque stranieri sotto contratto anche per la prossima stagione: oltre al finlandese, ci sono Saku Mäenalanen, André Petersson, Hannes Björninen e Juuso Riikola.
CALCIO - Romelu Lukaku dice addio alla nazionale belga. L'attaccante 33enne, miglior marcatore di tutti i tempi dei Diavoli Rossi, ha annunciato lunedì sui social network la fine della sua carriera internazionale, dopo 16 anni trascorsi con la maglia del Belgio. «In questi 16 anni ho dato tutto per la nazionale. Ho vissuto tutte le emozioni possibili», ha scritto su Instagram l'attaccante del Fenerbahçe, all'indomani della qualificazione del Belgio ai quarti di finale della Nations League. «Sono in pace con la mia decisione di fermarmi qui. È stato incredibile. Mi sono divertito moltissimo. Sono riconoscente», ha aggiunto Lukaku, protagonista di quattro Coppe del Mondo e tre Campionati europei.
Lukaku dà l'addio alla Nazionale. L'attaccante saluta i Diavoli Rossi dopo sedici anni. «Sono in pace con la mia decisione di fermarmi qui. È stato incredibile»