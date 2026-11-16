Diallo sfida Infantino
L'UEFA ha scelto il dirigente francese come candidato alle elezioni del marzo 2027. Si batterà con Infantino, in corsa per il quarto mandato.
Arsène Wenger ha rifiutato la candidatura.
L'UEFA ha scelto il dirigente francese come candidato alle elezioni del marzo 2027. Si batterà con Infantino, in corsa per il quarto mandato.
Arsène Wenger ha rifiutato la candidatura.
ZURIGO - L'UEFA ha scelto il suo candidato alla presidenza della Federazione internazionale di calcio (FIFA). Sarà il francese Philippe Diallo, già presidente della Federcalcio francese (FFF), a sfidare l'attuale numero uno, Gianni Infantino, nelle elezioni in programma a marzo 2027.
La decisione è arrivata al termine di una riunione del Comitato esecutivo, che ha espresso «all'unanimità il pieno sostegno» alla candidatura del dirigente francese.
La scelta è maturata dopo il rifiuto di Arsène Wenger, inizialmente considerato per la corsa alla presidenza. Con la scadenza per la presentazione delle candidature fissata a mercoledì 18 novembre, l'organismo europeo ha quindi individuato in Diallo il candidato da contrapporre a Infantino, che punta a ottenere il suo quarto mandato alla guida del calcio mondiale.
Diallo ha già accettato l'invito dell'UEFA. La sua candidatura dovrà ora essere formalmente ratificata dal Comitato esecutivo della Federcalcio francese, che si riunirà domani, martedì 17 novembre.