Pestaggio al Parco Ciani, in quattro a processo
Chiusa l'inchiesta per l'aggressione ai danni di un 32enne kosovaro, avvenuta lo scorso mese di luglio
Chiusa l'inchiesta per l'aggressione ai danni di un 32enne kosovaro, avvenuta lo scorso mese di luglio
LUGANO - La procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis ha chiuso l'inchiesta sull'aggressione del 9 luglio scorso al parco Ciani di Lugano e ha rinviato a giudizio davanti alla Corte delle Assise criminali i quattro uomini arrestati dopo i fatti. Lo riferisce il Corriere del Ticino.
Si tratta, come avevano reso noto le autorità, di un 36enne iraniano, di un 35enne etiope e di un 33enne albanese, tutti senza fissa dimora, oltre che di un 46enne italiano domiciliato nel Mendrisiotto. Le ipotesi di reato sono di tentato omicidio, subordinatamente lesioni gravi e lesioni semplici. La vittima è un 32enne kosovaro domiciliato nel Luganese, che ha riportato alcune fratture dopo essere stato colpito al volto. I quattro presunti autori erano stati posti in carcerazione preventiva, misura prorogata di altri tre mesi lo scorso settembre.
Il caso aveva fatto molto discutere: al pestaggio avevano assistito diversi passanti e le immagini erano state subito condivise sui social. L'aggressione, legata al consumo e allo spaccio di stupefacenti, aveva riportato d'attualità sia il tema della stanza del consumo sia quello della sicurezza al parco Ciani.