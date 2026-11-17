Altro che "inverno del secolo": non sarà glaciale, ma umido e mite
Un modello statunitense e uno europeo concordano: dovrebbe piovere o nevicare più della media e la variabilità sarà elevata
ZURIGO - L'inverno si avvicina e aumentano le speculazioni su come sarà la prossima stagione fredda. Forse avrete letto sui social di un possibile "inverno del secolo", con minime da record e fenomeni di maltempo diffusi. Al netto dell'allarmismo, cosa dicono le prime previsioni per il periodo che va da dicembre a febbraio?
Il Blick riferisce della doppia analisi compiuta dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) e dal Servizio meteorologico americano (NOAA) e pubblicata negli scorsi giorni, dalla quale si può scorgere una tendenza di scala che si può applicare a intere regioni.
Ventoso e variabile
Sono tre i punti in comune tra l'analisi europea e quella statunitense. Il primo è la presenza costante del vento e una netta variabilità: numerose depressioni sull'Atlantico e sull'Europa nordoccidentale porterebbero le correnti a soffiare da ovest e da sudovest. La conseguenza: un inverno ad alto tasso di variabilità e spesso con un velo grigio sulle nostre teste, piuttosto che un cielo terso e temperature al di sotto dello zero.
Precipitazioni abbondanti
I modelli indicano una frequenza di precipitazioni superiore alla media. Sarebbe una buona notizia per svariati ambiti: le riserve idriche, messe a dura prova dalla scorsa estate torrida, potrebbero tornare a livelli accettabili; stesso discorso per la vegetazione, bruciata dalla siccità durata mesi. In pianura e in collina ci si può attendere parecchia pioggia, mentre in montagna la neve non dovrebbe mancare. Festeggerebbero anche i comprensori sciistici, che tornerebbero ad avere una copertura nevosa, se non abbondante, almeno sensibilmente superiore a quella dello scorso anno.
Temperature più miti
Il terzo punto in comune tra le analisi di ECMWF e NOAA riguarda le temperature, che potrebbero superare di 1 o 2 gradi centigradi le medie di lungo periodo. Le giornate di freddo pungente non sono ovviamente escluse, ma si dovrebbero ridurre a fenomeni episodici. Quindi, come ha commentato al Blick il meteorologo Klaus Marquardt di Meteo News, un inverno glaciale appare in questo momento «piuttosto improbabile». Sarà quindi una stagione umida e mite? Tra qualche settimana lo scopriremo.