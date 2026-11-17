Ventoso e variabile

Sono tre i punti in comune tra l'analisi europea e quella statunitense. Il primo è la presenza costante del vento e una netta variabilità: numerose depressioni sull'Atlantico e sull'Europa nordoccidentale porterebbero le correnti a soffiare da ovest e da sudovest. La conseguenza: un inverno ad alto tasso di variabilità e spesso con un velo grigio sulle nostre teste, piuttosto che un cielo terso e temperature al di sotto dello zero.

Precipitazioni abbondanti

I modelli indicano una frequenza di precipitazioni superiore alla media. Sarebbe una buona notizia per svariati ambiti: le riserve idriche, messe a dura prova dalla scorsa estate torrida, potrebbero tornare a livelli accettabili; stesso discorso per la vegetazione, bruciata dalla siccità durata mesi. In pianura e in collina ci si può attendere parecchia pioggia, mentre in montagna la neve non dovrebbe mancare. Festeggerebbero anche i comprensori sciistici, che tornerebbero ad avere una copertura nevosa, se non abbondante, almeno sensibilmente superiore a quella dello scorso anno.