La notizia, pubblicata ieri sera dall'agenzia italiana askanews e anticipata dalla trasmissione Grigioni Sera della RSI, arriva nove mesi dopo la conclusione delle Olimpiadi invernali. La questione del pagamento del dispositivo per la gestione del traffico olimpico da parte della Lombardia è al centro delle discussioni nei Grigioni dallo scorso febbraio ed è stata affrontata anche in Gran Consiglio.

In occasione dei Giochi, il Canton Grigioni aveva predisposto 2'210 posteggi a Landquart, Zernez e Müstair per gestire il traffico dei visitatori provenienti dalla Svizzera e dai Paesi limitrofi. Da queste località, gli spettatori venivano trasportati a Livigno, in Italia, attraverso un servizio di bus navetta. L'obiettivo era evitare code e congestioni sulle strade durante la stagione invernale.