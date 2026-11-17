Traffico olimpico, la Lombardia paga ai Grigioni solo un terzo del dovuto
La Regione italiana verserà circa 945mila franchi, contro i 2,6 milioni richiesti. Il Governo retico chiede spiegazioni sulla differenza.
COIRA - La Regione Lombardia ha comunicato ieri l'importo del rimborso per il piano di viabilità e sicurezza predisposto dal Canton Grigioni durante i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Il Cantone retico riceverà 1'023'853 euro, pari a circa 945mila franchi, poco più di un terzo della somma richiesta. La fattura presentata all'Italia ammontava infatti a 2,6 milioni di franchi.
Una differenza sulla quale il Governo grigionese intende fare chiarezza. «Attendiamo ora di capire come i responsabili siano giunti a questo importo e come spieghino la differenza rispetto ai nostri calcoli», ha dichiarato oggi il presidente dell'Esecutivo retico Martin Bühler (PLR), durante un incontro con i media. Per il momento, Bühler non ha potuto fornire ulteriori dettagli.
La notizia, pubblicata ieri sera dall'agenzia italiana askanews e anticipata dalla trasmissione Grigioni Sera della RSI, arriva nove mesi dopo la conclusione delle Olimpiadi invernali. La questione del pagamento del dispositivo per la gestione del traffico olimpico da parte della Lombardia è al centro delle discussioni nei Grigioni dallo scorso febbraio ed è stata affrontata anche in Gran Consiglio.
In occasione dei Giochi, il Canton Grigioni aveva predisposto 2'210 posteggi a Landquart, Zernez e Müstair per gestire il traffico dei visitatori provenienti dalla Svizzera e dai Paesi limitrofi. Da queste località, gli spettatori venivano trasportati a Livigno, in Italia, attraverso un servizio di bus navetta. L'obiettivo era evitare code e congestioni sulle strade durante la stagione invernale.
Il piano di viabilità e sicurezza prevedeva inizialmente una spesa di 5,5 milioni di franchi. I costi effettivi si sono però rivelati inferiori alle previsioni: l'85% dei visitatori ha raggiunto le gare utilizzando i mezzi pubblici, permettendo di contenere la spesa complessiva a 3,5 milioni di franchi. Resta ora da chiarire perché la Lombardia abbia deciso di riconoscere un rimborso nettamente inferiore ai 2,6 milioni richiesti dalle autorità retiche.