Da parte sua la Banca nazionale svizzera continua invece a mantenere allo 0,0% il suo tasso guida. Per quanto riguarda l'euro, si aggiungono inoltre le preoccupazioni legate alle finanze pubbliche francesi, che continuano a pesare sulla moneta unica.

Per gli investitori tra i fattori da monitorare figura però in particolare la debolezza dei titoli tecnologici a Wall Street: un'eventuale prosecuzione delle vendite potrebbe infatti esercitare una pressione crescente sul dollaro. A mantenere alta l'incertezza è inoltre l'incontro previsto per giovedì a Shenzhen tra il presidente americano Donald Trump e i suoi omologhi di Cina e Russia. L'esito del vertice potrebbe influenzare il clima sui mercati finanziari e l'andamento delle principali valute.