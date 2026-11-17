Il dollaro si rafforza sul franco: è al massimo dell'anno
A sostenere la valuta americana sono soprattutto le aspettative di un aumento dei tassi d'interesse negli Stati Uniti
ZURIGO - Il dollaro si conferma in questo momento assai robusto nei confronti del franco, perlomeno in un'ottica di medio periodo: stamani la moneta americana ha toccato 0,8414 franchi, massimo dell'anno. Il biglietto verde mostra tonicità anche nei confronti dell'euro.
A sostenere la valuta americana sono soprattutto le aspettative di un aumento dei tassi d'interesse negli Stati Uniti, sulla scia dei recenti dati sull'inflazione, dei risultati aziendali più solidi del previsto e delle numerose dichiarazioni di esponenti della Federal Reserve che vanno proprio in tale direzione.
Da parte sua la Banca nazionale svizzera continua invece a mantenere allo 0,0% il suo tasso guida. Per quanto riguarda l'euro, si aggiungono inoltre le preoccupazioni legate alle finanze pubbliche francesi, che continuano a pesare sulla moneta unica.
Per gli investitori tra i fattori da monitorare figura però in particolare la debolezza dei titoli tecnologici a Wall Street: un'eventuale prosecuzione delle vendite potrebbe infatti esercitare una pressione crescente sul dollaro. A mantenere alta l'incertezza è inoltre l'incontro previsto per giovedì a Shenzhen tra il presidente americano Donald Trump e i suoi omologhi di Cina e Russia. L'esito del vertice potrebbe influenzare il clima sui mercati finanziari e l'andamento delle principali valute.