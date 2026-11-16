Precipita in una grotta e resta appesa a testa in giù: salvata una speleologa
La donna è rimasta intrappolata durante una discesa all'Hasliberg, nell'Oberland bernese. Complesso intervento della Rega e del soccorso alpino.
La donna è rimasta intrappolata durante una discesa all'Hasliberg, nell'Oberland bernese. Complesso intervento della Rega e del soccorso alpino.
HASLIBERG (BE) - È precipitata durante una discesa in grotta, rimanendo sospesa a testa in giù alle corde di una scala. Una speleologa esperta è stata protagonista domenica di un incidente all'Hasliberg, nell'Oberland bernese. La donna è stata recuperata grazie a un complesso intervento di soccorso e trasportata in ospedale con ferite leggere.
Come comunicato lunedì dalla Rega, la Guardia aerea svizzera di soccorso, la speleologa si era addentrata insieme a un accompagnatore nella cosiddetta grotta di ghiaccio, conosciuta anche come Unterfluh-Höhle. L'incidente si è verificato durante la prima discesa ripida, quando la donna è precipitata rimanendo appesa a testa in giù. L'accompagnatore è riuscito a uscire dalla grotta e a lanciare l'allarme.
La posizione particolarmente difficile da raggiungere ha reso necessario l'intervento di tre specialisti del Soccorso alpino svizzero, mobilitati dalla responsabile delle operazioni della Rega. Poiché l'ingresso della grotta si trova in una zona boschiva, l'equipaggio dell'elicottero ha dovuto calare con il verricello la dottoressa d'urgenza e i soccorritori alpini nei pressi dell'accesso, per poi atterrare in una radura vicina.
I tre specialisti sono quindi riusciti a raggiungere la speleologa all'interno della cavità, a metterla in sicurezza e a riportarla in superficie con l'ausilio di un paranco. Dopo aver ricevuto le prime cure mediche sul posto, la donna è stata trasportata in ospedale dall'equipaggio della Rega. Fortunatamente, ha riportato soltanto ferite lievi.
La grotta di ghiaccio, nota anche come Unterfluh-Höhle, si trova a circa 940 metri di altitudine. La discesa al suo interno è considerata impegnativa anche per gli speleologi esperti. Il ghiaccio che un tempo caratterizzava la cavità si è notevolmente ridotto nel corso degli ultimi decenni.