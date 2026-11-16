Precipita in una grotta e resta appesa a testa in giù: salvata una speleologa

La posizione particolarmente difficile da raggiungere ha reso necessario l'intervento di tre specialisti del Soccorso alpino svizzero, mobilitati dalla responsabile delle operazioni della Rega. Poiché l'ingresso della grotta si trova in una zona boschiva, l'equipaggio dell'elicottero ha dovuto calare con il verricello la dottoressa d'urgenza e i soccorritori alpini nei pressi dell'accesso, per poi atterrare in una radura vicina.

I tre specialisti sono quindi riusciti a raggiungere la speleologa all'interno della cavità, a metterla in sicurezza e a riportarla in superficie con l'ausilio di un paranco. Dopo aver ricevuto le prime cure mediche sul posto, la donna è stata trasportata in ospedale dall'equipaggio della Rega. Fortunatamente, ha riportato soltanto ferite lievi.