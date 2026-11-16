I grigionesi sono i più sportivi

Quali sport si praticano nei Grigioni?

L'escursionismo è l'attività sportiva che va per la maggiore: il 59% della popolazione lo pratica. Seguono il ciclismo, lo sci e il nuoto. Gli sport di montagna e all'aria aperta sono nettamente più popolari rispetto alla media svizzera.

Rispetto all'ultimo studio risalente al 2020, si è registrato un netto calo del nuoto e dello sci; l'allenamento muscolare, lo yoga e la mountain bike hanno invece registrato un aumento. Secondo lo studio, la maggioranza della popolazione grigionese è "sportivamente attiva ma non organizzata". Questa tendenza è aumentata rispetto all'ultima valutazione: tra gli adulti si osserva infatti un calo dell'attività nelle associazioni sportive, a fronte di una crescita nei centri fitness.