I grigionesi sono i più sportivi
Escursionismo, ciclismo e sport outdoor dominano le preferenze sportive, mentre cala il volontariato nelle associazioni.
COIRA - Gli abitanti dei Grigioni non sono mai stati così attivi a livello sportivo. È quanto emerge dal nuovo studio "Sport in Graubünden 2026". Rispetto alla media svizzera, il cantone di montagna ottiene buoni risultati. Keystone-ATS ha riassunto i dati più importanti.
Chi è stato intervistato?
Nei Grigioni sono state intervistate 807 persone a partire dai 15 anni, dopo essere state selezionate in modo casuale. I sondaggi sono stati condotti per telefono o online. Lo studio fa parte dell'indagine nazionale "Sport Svizzera 2026" dell'Osservatorio svizzero dello sport. Dodici cantoni partecipano all'iniziativa, ha spiegato oggi Markus Lamprecht dell'Osservatorio svizzero dello sport durante la presentazione dei dati ai media.
Con quale frequenza si pratica sport nei Grigioni?
Il 57% degli intervistati pratica sport più volte alla settimana e svolge attività fisica per almeno tre ore settimanali. Si tratta di una percentuale superiore a quella registrata nell'ultimo sondaggio del 2020, quando tale valore era pari al 51%. Tra gli uomini, il 61% rientra in questa categoria, mentre tra le donne la percentuale è del 54%.
L'attività sportiva è più elevata nella fascia d'età compresa tra i 15 e i 29 anni e tra gli over 60 (rispettivamente il 63% e il 64%). Solo l'11% degli intervistati è completamente inattivo dal punto di vista sportivo; nel 2020 la percentuale era ancora del 14%.
Che impatto hanno le condizioni generali?
"Le persone con un livello di istruzione più elevato e un reddito più alto praticano più sport", ha spiegato Lamprecht. Tuttavia, le differenze risultano meno marcate se si considera l'intera Svizzera. Solo le persone che hanno completato esclusivamente la scuola dell'obbligo praticano molto più raramente attività sportiva: ciò riguarda il 44% di questo gruppo.
Esistono chiare differenze tra svizzeri e stranieri. Mentre l'inattività sportiva tra i confederati si attesta al 9%, tra gli stranieri è nettamente superiore, raggiungendo il 27%.
A che punto si collocano i GR nel confronto nazionale?
I Grigioni sono nettamente più sportivi rispetto alla media svizzera dei dodici cantoni che partecipano all'analisi. In media, infatti, il 52% degli intervistati in Svizzera pratica sport per più di tre ore alla settimana, mentre l'inattività è più elevata a livello nazionale, attestandosi al 17%.
Lamprecht ha spiegato ai media che fino al 2020 si è verificato un allineamento tra i Grigioni e il resto della Svizzera. "A differenza della Svizzera nel suo complesso, i Grigioni stanno però vivendo un nuovo boom sportivo". Secondo Lamprecht, l'Osservatorio dello sport non comunica volutamente la posizione esatta dei Grigioni nel confronto tra i cantoni partecipanti. "I Grigioni sono comunque tra i cantoni più sportivi".
Quali sport si praticano nei Grigioni?
L'escursionismo è l'attività sportiva che va per la maggiore: il 59% della popolazione lo pratica. Seguono il ciclismo, lo sci e il nuoto. Gli sport di montagna e all'aria aperta sono nettamente più popolari rispetto alla media svizzera.
Rispetto all'ultimo studio risalente al 2020, si è registrato un netto calo del nuoto e dello sci; l'allenamento muscolare, lo yoga e la mountain bike hanno invece registrato un aumento. Secondo lo studio, la maggioranza della popolazione grigionese è "sportivamente attiva ma non organizzata". Questa tendenza è aumentata rispetto all'ultima valutazione: tra gli adulti si osserva infatti un calo dell'attività nelle associazioni sportive, a fronte di una crescita nei centri fitness.
Ciò si riflette anche nell'impegno nel volontariato. "Sei anni fa, un quarto degli intervistati svolgeva attività di volontariato nelle associazioni sportive, ora è solo un quinto", ha spiegato Lamprecht.