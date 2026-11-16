Intercettati euro e dollari falsi: erano "denaro da gioco"

La merce era stata dichiarata come "denaro da gioco". Tuttavia, l'aspetto delle banconote è stato giudicato talmente realistico da poter essere confuso con quello del denaro autentico. Per questo motivo, le autorità hanno classificato le riproduzioni come denaro falso e hanno consegnato il materiale sequestrato alla polizia di Basilea Campagna.

Secondo la legislazione svizzera, infatti, le riproduzioni di banconote sono considerate denaro falso quando esiste il rischio che vengano scambiate per banconote autentiche, indipendentemente dallo scopo per cui sono state prodotte o acquistate.