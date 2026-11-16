Intercettati euro e dollari falsi: erano "denaro da gioco"
Sequestrata a Frauenfeld una spedizione proveniente dalla Germania e destinata a un residente a Basilea Campagna
Sequestrata a Frauenfeld una spedizione proveniente dalla Germania e destinata a un residente a Basilea Campagna
FRAUENFELD - Banconote false per un valore di decine di migliaia di euro e dollari statunitensi sono state intercettate dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) nel centro pacchi di Frauenfeld, nel Canton Turgovia. La spedizione, proveniente dalla Germania, era destinata a una persona residente nel Canton Basilea Campagna.
Il sequestro è avvenuto durante un controllo effettuato a metà ottobre. Come comunicato dalle autorità doganali, gli agenti hanno scoperto riproduzioni di banconote per un valore complessivo di 53'485 euro e 14'894 dollari statunitensi.
La merce era stata dichiarata come "denaro da gioco". Tuttavia, l'aspetto delle banconote è stato giudicato talmente realistico da poter essere confuso con quello del denaro autentico. Per questo motivo, le autorità hanno classificato le riproduzioni come denaro falso e hanno consegnato il materiale sequestrato alla polizia di Basilea Campagna.
Secondo la legislazione svizzera, infatti, le riproduzioni di banconote sono considerate denaro falso quando esiste il rischio che vengano scambiate per banconote autentiche, indipendentemente dallo scopo per cui sono state prodotte o acquistate.
L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini mette quindi in guardia contro l'acquisto su Internet delle cosiddette banconote "Movie Money" o "Prop Copy", spesso commercializzate come denaro destinato a giochi o produzioni cinematografiche. Le autorità rimandano inoltre alle indicazioni dell'Ufficio federale di polizia (Fedpol) sui rischi legati a queste riproduzioni.