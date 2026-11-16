L'aeroporto di Zurigo testa le sedie a rotelle a guida autonoma

Con oltre 30 sensori, la sedia a rotelle è in grado di rilevare l'ambiente circostante. Riconosce gli ostacoli ed è in grado di frenare automaticamente. Tramite un pulsante SOS, i passeggeri possono richiedere assistenza in caso di necessità. Queste carrozzine per disabili a guida autonoma sono già in uso negli aeroporti di Monaco di Baviera, Amsterdam e Roma.