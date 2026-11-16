L'aeroporto di Zurigo testa le sedie a rotelle a guida autonoma
Permetteranno una mobilità più indipendente ai passeggeri con difficoltà motorie, senza sostituire il personale dedicato.
Permetteranno una mobilità più indipendente ai passeggeri con difficoltà motorie, senza sostituire il personale dedicato.
ZURIGO - Nei prossimi tre anni, all'aeroporto di Zurigo circoleranno quattro sedie a rotelle a guida autonoma. Il loro compito sarà quello di trasportare passeggeri con mobilità ridotta al gate. L'aeroporto sottolinea che non si tratta di un sostituto dell'assistenza personale.
L'obiettivo è quello di garantire maggiore autonomia ai passeggeri e di consentire al personale di dedicare più tempo a coloro che, a causa delle loro limitazioni, necessitano di una maggiore assistenza, si legge in un comunicato odierno dell'aeroporto.
Durante la fase di prova, le sedie a rotelle circoleranno lungo percorsi prestabiliti nell'area passeggeri, tra la sala d'attesa lato pista e i gate del dock A. Tuttavia, circoleranno solo nei punti in cui non sono richieste verifiche delle carte d'imbarco, dei passaporti o dei controlli di sicurezza.
Viene valutato anche in che modo le sedie a rotelle possano integrarsi nella routine del lavoro quotidiano del personale. Questi nuovi mezzi rappresentano solo un complemento all'assistenza personale e non ne costituiscono un sostituto, viene sottolineato.
Con oltre 30 sensori, la sedia a rotelle è in grado di rilevare l'ambiente circostante. Riconosce gli ostacoli ed è in grado di frenare automaticamente. Tramite un pulsante SOS, i passeggeri possono richiedere assistenza in caso di necessità. Queste carrozzine per disabili a guida autonoma sono già in uso negli aeroporti di Monaco di Baviera, Amsterdam e Roma.
Le sedie a rotelle a guida autonoma non sono l'unico progetto di automazione dell'aeroporto di Zurigo. Sono già in uso robot per la pulizia, cestini dei rifiuti a guida autonoma e navette automatizzate per i collaboratori.