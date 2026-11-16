Un Black Friday sotto attacco (delle truffe online)

L'indagine è stata svolta nell'ottobre 2026 da Ipsos su mandato di Helvetia e ha coinvolto 1'000 persone fra i 18 e i 74 anni nella Svizzera tedesca e francese. Il campione ponderato è rappresentativo della popolazione residente in Svizzera per le principali caratteristiche sociodemografiche.

Giovani adulti maggiormente a rischio

Il quadro per fasce d'età riserva una sorpresa: fra i 18 e i 29 anni la quota di chi è stato vittima diretta tocca il 34%, mentre si ferma al 15% sia fra i 50 e i 59 anni sia fra i 70 e i 74. «Le generazioni più mature, non essendo cresciute con le tecnologie digitali - o forse proprio per questo - si comportano in Internet con maggiore cautela rispetto alle persone più giovani», spiega Seitz.