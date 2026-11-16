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Un Black Friday sotto attacco (delle truffe online)

La cybercriminalità è particolarmente attiva in questo periodo. Le perdite possono arrivare anche ad alcune migliaia di franchi
Un Black Friday sotto attacco (delle truffe online)
Depositphotos (fizkes)
di Redazione
Un Black Friday sotto attacco (delle truffe online)
La cybercriminalità è particolarmente attiva in questo periodo. Le perdite possono arrivare anche ad alcune migliaia di franchi

BASILEA - A poche settimane dal Black Friday e dalla Cyber Week, un sondaggio rappresentativo realizzato dall'istituto Ipsos per conto di Helvetia fotografa un fenomeno diffuso: in Svizzera una persona adulta su tre (31%) ha già avuto a che fare con la cybercriminalità. Il 21% l'ha subita in prima persona, il 12% tramite qualcuno che vive sotto lo stesso tetto. E il raggiro più ricorrente fra le vittime riguarda proprio gli acquisti in rete (42%).

Più staccati il phishing (29%) e la violazione di account utente (24%). «Oggi molti reati informatici non iniziano con un attacco tecnico, bensì con un'offerta apparentemente allettante. In particolare in occasione di iniziative promozionali e di sconti aumenta il rischio di cadere nella trappola di negozi online falsi o piattaforme di vendita fraudolente», osserva Tobias Seitz, esperto di assicurazioni cyber presso Helvetia in Svizzera.

L'indagine è stata svolta nell'ottobre 2026 da Ipsos su mandato di Helvetia e ha coinvolto 1'000 persone fra i 18 e i 74 anni nella Svizzera tedesca e francese. Il campione ponderato è rappresentativo della popolazione residente in Svizzera per le principali caratteristiche sociodemografiche.

Giovani adulti maggiormente a rischio
Il quadro per fasce d'età riserva una sorpresa: fra i 18 e i 29 anni la quota di chi è stato vittima diretta tocca il 34%, mentre si ferma al 15% sia fra i 50 e i 59 anni sia fra i 70 e i 74. «Le generazioni più mature, non essendo cresciute con le tecnologie digitali - o forse proprio per questo - si comportano in Internet con maggiore cautela rispetto alle persone più giovani», spiega Seitz.

Incide anche la formazione: si dichiara colpito il 36% di chi ha un livello di istruzione più basso, contro il 19% di chi ne ha uno medio e altrettanti fra chi ne ha uno alto. Quasi nulla, invece, la distanza fra regioni linguistiche: le vittime dirette sono il 23% nella Svizzera romanda e il 21% in quella tedesca. Contenuto anche il divario fra i sessi, con il 24% degli uomini e il 18% delle donne. Cambia piuttosto il tipo di inganno subito: le donne citano più spesso il phishing (35% contro 23%), gli uomini le truffe su investimenti o criptovalute (16% contro 8%).

Un danneggiato su quattro perde più di 5000 franchi
Gli effetti si misurano spesso nel portafoglio: il 52% di chi è stato colpito ha riportato un danno finanziario. Nella fetta più ampia dei casi (38%) l'importo si colloca fra 101 e 1'000 franchi, ma il 28% - oltre una persona danneggiata su quattro - ha perso più di 5'000 franchi e nel 15% dei casi la cifra ha superato i 10'000.

«Le truffe digitali non sono più reati di poco conto. Oltre a causare ingenti danni finanziari, la cybercriminalità comporta spesso anche notevoli disagi e un considerevole dispendio di tempo. Le misure di prevenzione sono quindi vantaggiose sotto diversi aspetti», rileva Seitz.

Il timore, del resto, è condiviso: quattro intervistati su dieci (41%) considerano molto alto (10%) o piuttosto alto (31%) il pericolo di finire prima o poi nel mirino dei criminali informatici. Si sente particolarmente esposto chi ha un'istruzione più bassa: il 18% giudica molto elevato il proprio rischio, contro il 9% registrato sia fra chi ha una formazione media sia fra chi ne ha una alta. Fra generi e fasce d'età, invece, gli scarti restano modesti: la preoccupazione riguarda tutta la popolazione.

Appena il 15% è assicurato
La consapevolezza, però, non si traduce in protezione. Solo il 15% della popolazione svizzera ha stipulato un'assicurazione contro i rischi informatici; un altro 33% ne valuterebbe una in futuro, mentre il 19% non la ritiene necessaria. «I rischi legati alla vita digitale quotidiana aumentano e cresce anche la consapevolezza delle conseguenze finanziarie, talvolta considerevoli. Ora è fondamentale tradurre questa consapevolezza in comportamenti concreti volti a proteggersi», afferma Seitz.

Per fare acquisti online in sicurezza, Helvetia suggerisce alcune precauzioni:

    • pagare soltanto su siti web affidabili e, se possibile, usare l'autenticazione a due fattori;
    • prima di comprare, controllare l'impressum, i recapiti e l'indirizzo web del negozio online;
    • diffidare delle offerte con prezzi irrealisticamente bassi;
    • leggere le recensioni e le esperienze di altri acquirenti;
    • conservare le conferme d'ordine e le ricevute di pagamento.
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