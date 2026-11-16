Un Black Friday sotto attacco (delle truffe online)
La cybercriminalità è particolarmente attiva in questo periodo. Le perdite possono arrivare anche ad alcune migliaia di franchi
BASILEA - A poche settimane dal Black Friday e dalla Cyber Week, un sondaggio rappresentativo realizzato dall'istituto Ipsos per conto di Helvetia fotografa un fenomeno diffuso: in Svizzera una persona adulta su tre (31%) ha già avuto a che fare con la cybercriminalità. Il 21% l'ha subita in prima persona, il 12% tramite qualcuno che vive sotto lo stesso tetto. E il raggiro più ricorrente fra le vittime riguarda proprio gli acquisti in rete (42%).
Più staccati il phishing (29%) e la violazione di account utente (24%). «Oggi molti reati informatici non iniziano con un attacco tecnico, bensì con un'offerta apparentemente allettante. In particolare in occasione di iniziative promozionali e di sconti aumenta il rischio di cadere nella trappola di negozi online falsi o piattaforme di vendita fraudolente», osserva Tobias Seitz, esperto di assicurazioni cyber presso Helvetia in Svizzera.
L'indagine è stata svolta nell'ottobre 2026 da Ipsos su mandato di Helvetia e ha coinvolto 1'000 persone fra i 18 e i 74 anni nella Svizzera tedesca e francese. Il campione ponderato è rappresentativo della popolazione residente in Svizzera per le principali caratteristiche sociodemografiche.
Giovani adulti maggiormente a rischio
Il quadro per fasce d'età riserva una sorpresa: fra i 18 e i 29 anni la quota di chi è stato vittima diretta tocca il 34%, mentre si ferma al 15% sia fra i 50 e i 59 anni sia fra i 70 e i 74. «Le generazioni più mature, non essendo cresciute con le tecnologie digitali - o forse proprio per questo - si comportano in Internet con maggiore cautela rispetto alle persone più giovani», spiega Seitz.
Incide anche la formazione: si dichiara colpito il 36% di chi ha un livello di istruzione più basso, contro il 19% di chi ne ha uno medio e altrettanti fra chi ne ha uno alto. Quasi nulla, invece, la distanza fra regioni linguistiche: le vittime dirette sono il 23% nella Svizzera romanda e il 21% in quella tedesca. Contenuto anche il divario fra i sessi, con il 24% degli uomini e il 18% delle donne. Cambia piuttosto il tipo di inganno subito: le donne citano più spesso il phishing (35% contro 23%), gli uomini le truffe su investimenti o criptovalute (16% contro 8%).
Un danneggiato su quattro perde più di 5000 franchi
Gli effetti si misurano spesso nel portafoglio: il 52% di chi è stato colpito ha riportato un danno finanziario. Nella fetta più ampia dei casi (38%) l'importo si colloca fra 101 e 1'000 franchi, ma il 28% - oltre una persona danneggiata su quattro - ha perso più di 5'000 franchi e nel 15% dei casi la cifra ha superato i 10'000.
«Le truffe digitali non sono più reati di poco conto. Oltre a causare ingenti danni finanziari, la cybercriminalità comporta spesso anche notevoli disagi e un considerevole dispendio di tempo. Le misure di prevenzione sono quindi vantaggiose sotto diversi aspetti», rileva Seitz.
Il timore, del resto, è condiviso: quattro intervistati su dieci (41%) considerano molto alto (10%) o piuttosto alto (31%) il pericolo di finire prima o poi nel mirino dei criminali informatici. Si sente particolarmente esposto chi ha un'istruzione più bassa: il 18% giudica molto elevato il proprio rischio, contro il 9% registrato sia fra chi ha una formazione media sia fra chi ne ha una alta. Fra generi e fasce d'età, invece, gli scarti restano modesti: la preoccupazione riguarda tutta la popolazione.
Appena il 15% è assicurato
La consapevolezza, però, non si traduce in protezione. Solo il 15% della popolazione svizzera ha stipulato un'assicurazione contro i rischi informatici; un altro 33% ne valuterebbe una in futuro, mentre il 19% non la ritiene necessaria. «I rischi legati alla vita digitale quotidiana aumentano e cresce anche la consapevolezza delle conseguenze finanziarie, talvolta considerevoli. Ora è fondamentale tradurre questa consapevolezza in comportamenti concreti volti a proteggersi», afferma Seitz.
Per fare acquisti online in sicurezza, Helvetia suggerisce alcune precauzioni:
- pagare soltanto su siti web affidabili e, se possibile, usare l'autenticazione a due fattori;
- prima di comprare, controllare l'impressum, i recapiti e l'indirizzo web del negozio online;
- diffidare delle offerte con prezzi irrealisticamente bassi;
- leggere le recensioni e le esperienze di altri acquirenti;
- conservare le conferme d'ordine e le ricevute di pagamento.