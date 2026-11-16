TV, quanto mi costi... E si finisce sui siti illegali

In Svizzera non sei punibile... ma non vale per i videogiochi

In Svizzera il download e la visione di opere protette da diritto d'autore per uso privato non sono punibili. Ciò non vale però per i videogiochi e i programmi per computer. Chi condivide un file scaricato con altri utenti, praticando il cosiddetto "seeding", viola le leggi elvetiche.

Effetto Covid

Durante la pandemia di Covid-19, molti servizi di streaming hanno registrato un forte aumento del numero di abbonati. Allo stesso tempo, secondo lo studio dell'AAPA, il numero di utenti che hanno visitato siti di streaming illegali è diminuito. Nel 2020 questi siti hanno registrato circa 130 miliardi di visite; entro il 2024 questa cifra è salita a 216 miliardi. Si trattava per lo più di siti web che offrono film e serie TV.