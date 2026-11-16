TV, quanto mi costi... E si finisce sui siti illegali
L'aumento dei costi e la frammentazione delle offerte spingono sempre più utenti verso il mercato illegale dello streaming, con rischi crescenti per la sicurezza digitale.
BERNA - Sempre più svizzeri ricorrono a siti di streaming illegali a causa dell'aumento dei prezzi degli abbonamenti e della frammentazione dell'offerta. Una nuova alleanza di settore e l'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) mettono ora in guardia dai rischi crescenti quali malware, phishing e ricatti.
Rischi e conseguenze
Lo streaming attira milioni di persone in tutto il mondo. Tuttavia, un gran numero di utenti ricorre a siti web illegali. StreamSafe, una campagna per la protezione degli utenti, intende ora informare sui rischi e sulle conseguenze di queste pratiche.
L'alleanza è composta da attori svizzeri e internazionali provenienti dal mondo dello sport, dei media e dell'intrattenimento, come si legge nel comunicato stampa di StreamSafe. Tra questi figurano Swisscom, Sunrise, CH Media, Sky Svizzera e anche le leghe svizzere di calcio e hockey su ghiaccio. L'alleanza è stata lanciata nell'ottobre 2026, si legge sul sito web di StreamSafe.
Quasi uno su cinque
Secondo uno studio dell'Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA), il 18,5% dei giovani svizzeri di età compresa tra i 16 e i 24 anni utilizza questi siti web. Considerando tutte le fasce d'età - ovvero tutte le persone dai 16 ai 74 anni - poco più del 9% della popolazione elvetica visita tali siti; ciò corrisponde a circa 630'000 persone.
Profitti per miliardi
Complessivamente questi servizi di streaming illegali avrebbero generato un fatturato di circa 33 milioni di franchi solo grazie agli utenti in Svizzera. A livello mondiale il profitto ammonterebbe a circa 2,4 miliardi, secondo quanto riporta l'AAPA.
Lo scorso anno 34,4 milioni di persone provenienti dall'UE, dal Regno Unito e dalla Svizzera hanno utilizzato siti web di streaming illegali. Nel 2018 erano solo 13,7 milioni, il che corrisponde a un aumento del 151,1%, come emerge dallo studio dell'AAPA. La quota maggiore di utenti, pari a circa 6,3 milioni, proviene dal Regno Unito.
Occhio ai malware
Per gli utenti l'utilizzo di queste offerte rappresenta un rischio elevato, afferma l'UFCS, interrogato da Keystone-ATS. Quando si scarica software da fonti dubbie sussiste sempre il pericolo che venga installato anche del malware. L'UFCS raccomanda pertanto di utilizzare esclusivamente i siti ufficiali delle organizzazioni interessate.
Le frodi e il phishing rappresentano un'attività redditizia su larga scala. Nella maggior parte dei casi tali attività sono motivate da ragioni finanziarie e assumono la forma di ricatti, ad esempio dopo che i dati presenti sui computer delle vittime sono stati crittografati. L'UFCS sottolinea inoltre che, grazie all'uso dell'intelligenza artificiale, le modalità operative stanno diventando sempre più subdole e mirate.
Ripristinare alle impostazioni di fabbrica
Chi ha inserito dati personali o informazioni di pagamento su un sito non affidabile, secondo l'UFCS dovrebbe ripristinare il proprio dispositivo alle impostazioni di fabbrica. Se le informazioni di pagamento dovessero essere state rubate, è necessario far bloccare la carta di credito o simili e controllare gli estratti conto. Gli episodi possono essere segnalati all'UFCS e, in caso di danno finanziario, denunciati alla polizia.
In Svizzera non sei punibile... ma non vale per i videogiochi
In Svizzera il download e la visione di opere protette da diritto d'autore per uso privato non sono punibili. Ciò non vale però per i videogiochi e i programmi per computer. Chi condivide un file scaricato con altri utenti, praticando il cosiddetto "seeding", viola le leggi elvetiche.
Effetto Covid
Durante la pandemia di Covid-19, molti servizi di streaming hanno registrato un forte aumento del numero di abbonati. Allo stesso tempo, secondo lo studio dell'AAPA, il numero di utenti che hanno visitato siti di streaming illegali è diminuito. Nel 2020 questi siti hanno registrato circa 130 miliardi di visite; entro il 2024 questa cifra è salita a 216 miliardi. Si trattava per lo più di siti web che offrono film e serie TV.
Prima della pandemia solo circa un terzo delle famiglie svizzere utilizzava abbonamenti a pagamento per servizi di video on demand, come emerge dai dati del servizio di comparazione Comparis e dell'Ufficio federale di statistica (UST). Successivamente la percentuale è salita vertiginosamente: secondo le analisi di mercato di Comparis, tra il 50 e il 60% della popolazione elvetica era abbonato ad almeno un servizio di streaming a pagamento.
Secondo l'AAPA l'enorme aumento degli utenti illegali a seguito della pandemia di coronavirus è dovuto a diversi fattori: innumerevoli servizi di streaming hanno aumentato i prezzi degli abbonamenti, molte offerte di sport in diretta sono state vittime di una frammentazione - come la Champions League e campionati nazionali -, inoltre i grandi fornitori di streaming hanno posto un freno alla condivisione delle password. Molti utenti non possono o non vogliono più permettersi da quattro a cinque abbonamenti legali in parallelo per film e sport in diretta.