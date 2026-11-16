Una malattia mortale colpisce le giovani linci svizzere
I ricercatori dell'Università di Berna hanno identificato la causa genetica della patologia, legata alla consanguineità. È una prima mondiale per animali selvatici.
BERNA - Un gruppo di ricercatori dell'Università di Berna ha identificato per la prima volta la causa genetica di una malattia ereditaria mortale in una popolazione di linci svizzere. I giovani esemplari muoiono prima di raggiungere l'età adulta a causa di una calcificazione degli organi interni.
La malattia si manifesta quando gli animali ereditano questa variante genetica da entrambi i genitori. Questi risultati mostrano le conseguenze che una ridotta diversità genetica può avere sulla salute, spiega l'Università di Berna in un comunicato pubblicato oggi.
La Svizzera ospita oggi una delle più grandi popolazioni di linci reintrodotte in Europa e si assume quindi una responsabilità nella conservazione della specie. La popolazione attuale risale a una trentina di esemplari fondatori provenienti dai Carpazi slovacchi, reinseriti in Svizzera negli anni Settanta.
Il numero esiguo di esemplari fondatori e la conseguente consanguineità hanno ridotto la diversità genetica e aumentato il rischio di depressione da consanguineità, ovvero gli effetti negativi della consanguineità sulla salute e sulla capacità riproduttiva degli animali, sottolinea il team dell'Università di Berna.
Scienziati hanno potuto attribuire le calcificazioni letali degli organi nei giovani animali a un'anomalia genetica recessiva. È la prima volta al mondo che viene identificata la causa genetica di una malattia ereditaria mortale all'interno di una popolazione di animali selvatici che vivono in libertà.
«Questa malattia mortale si manifesta solo quando un animale eredita la variante genetica dai suoi due genitori. Gli animali che sono portatori di una sola copia della variante rimangono in buona salute, ma possono trasmetterla alla loro prole», osserva Janna Niehaus, dottoranda, citata nel comunicato.
Queste scoperte forniscono basi importanti per il successo delle reintroduzioni e la conservazione a lungo termine delle specie, dalla selezione di animali fondatori geneticamente diversificati alla promozione del flusso genetico tra le popolazioni esistenti.