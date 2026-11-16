Una malattia mortale colpisce le giovani linci svizzere

La Svizzera ospita oggi una delle più grandi popolazioni di linci reintrodotte in Europa e si assume quindi una responsabilità nella conservazione della specie. La popolazione attuale risale a una trentina di esemplari fondatori provenienti dai Carpazi slovacchi, reinseriti in Svizzera negli anni Settanta.

Il numero esiguo di esemplari fondatori e la conseguente consanguineità hanno ridotto la diversità genetica e aumentato il rischio di depressione da consanguineità, ovvero gli effetti negativi della consanguineità sulla salute e sulla capacità riproduttiva degli animali, sottolinea il team dell'Università di Berna.