Sempre più allergici: la vita moderna ci fa ammalare?

ZURIGO - Le allergie fanno ormai parte della vita quotidiana di molte persone. Ma è sempre stato così? Un recente avviso in un ristorante di Zurigo, che invitava i clienti allergici a non ordinare in caso di dubbi sugli ingredienti, ha riacceso il dibattito. C'è chi sostiene che oggi si tenda a definire "allergia" anche una semplice avversione alimentare. Ma cosa dice la scienza? Siamo davvero diventati più allergici?