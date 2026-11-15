Sempre più allergici: la vita moderna ci fa ammalare?
Dalla barriera epiteliale agli stili di vita: gli esperti spiegano le ragioni dell’impennata.
Dalla barriera epiteliale agli stili di vita: gli esperti spiegano le ragioni dell’impennata.
ZURIGO - Le allergie fanno ormai parte della vita quotidiana di molte persone. Ma è sempre stato così? Un recente avviso in un ristorante di Zurigo, che invitava i clienti allergici a non ordinare in caso di dubbi sugli ingredienti, ha riacceso il dibattito. C'è chi sostiene che oggi si tenda a definire "allergia" anche una semplice avversione alimentare. Ma cosa dice la scienza? Siamo davvero diventati più allergici?
Cos'è un'allergia?
Un'allergia è una reazione eccessiva del sistema immunitario a sostanze normalmente innocue, chiamate allergeni. L'organismo le identifica erroneamente come pericolose e attiva una risposta che può provocare prurito, gonfiore, difficoltà respiratorie e, nei casi più gravi, uno shock potenzialmente letale.
Le vere allergie coinvolgono anticorpi chiamati immunoglobuline E (IgE). Diverso è il caso delle intolleranze, che possono dipendere, ad esempio, dalla carenza di determinati enzimi digestivi. Le cause delle allergie possono essere genetiche, ma entrano in gioco anche numerosi fattori ambientali.
Le allergie sono davvero in aumento?
La risposta è sì. Nel 1873, il medico britannico Charles Blackley impiegò tre anni per individuare 28 persone affette da febbre da fieno. Oggi, in Gran Bretagna, ne soffre circa una persona su quattro. Dagli anni Sessanta, nei Paesi industrializzati sono aumentati anche i ricoveri per malattie allergiche.
«Quando negli anni Novanta lavoravamo come assistenti, vedevamo uno o due casi di allergie alimentari al mese. Oggi le vediamo ovunque», racconta Cezmi Akdis, direttore dell'Istituto svizzero di ricerca sulle allergie e l'asma di Davos. E con l'aumento dei casi crescono anche quelli più gravi.
Perché diventiamo più allergici?
La scienza ha formulato diverse ipotesi. Una possibile spiegazione è che oggi le allergie vengano riconosciute e diagnosticate più facilmente. Secondo Akdis, però, questo fattore incide solo marginalmente sull'aumento osservato.
Un'altra spiegazione è la cosiddetta "teoria dell'igiene": crescendo in ambienti sempre più puliti, i bambini entrerebbero in contatto con meno microbi, impedendo al sistema immunitario di sviluppare una risposta equilibrata. Una variante, la teoria degli "Old Friends", attribuisce il fenomeno alla minore esposizione a microrganismi innocui. Entrambe le ipotesi presentano però dei limiti e non riescono a spiegare completamente l'aumento delle allergie.
Il fenomeno, inoltre, non riguarda soltanto gli esseri umani: anche tra gli animali domestici si osserva una crescita delle allergie, comprese quelle alimentari.
La teoria della barriera epiteliale
Una delle spiegazioni più recenti riguarda la barriera epiteliale, uno strato protettivo presente nella pelle e in diversi organi. Secondo Akdis, numerose sostanze diffuse nell'ambiente moderno possono danneggiarla: detergenti, prodotti per la pulizia, alcuni componenti degli alimenti trasformati, gas di scarico e altri inquinanti.
Quando questa barriera viene compromessa, sostanze normalmente innocue possono penetrare nell'organismo attraverso vie anomale. Il sistema immunitario, già allertato dalla presenza di sostanze nocive, rischia così di identificarle come pericolose, sviluppando una reazione allergica.
Alcuni esperimenti sui topi sostengono questa ipotesi: gli animali esposti a sostanze capaci di danneggiare la barriera cutanea hanno mostrato livelli più elevati di anticorpi IgE dopo il contatto con potenziali allergeni. Anche la diffusione geografica delle allergie sembra seguire quella di determinati inquinanti. La teoria è promettente, ma richiede ulteriori conferme scientifiche.
Allergie vere o presunte?
C'è infine un altro fenomeno: molte persone dichiarano di soffrire di allergie senza aver ricevuto una diagnosi. Alcune confondono le reazioni allergiche con intolleranze o semplici preferenze alimentari. Gli studi mostrano infatti una differenza significativa tra le allergie dichiarate e quelle effettivamente accertate.
Secondo l'allergologa Payel Gupta, citata dall'Allergy & Asthma Network, questa confusione può avere conseguenze serie: il personale dei ristoranti potrebbe finire per sottovalutare le allergie autentiche, che possono risultare fatali.
Il fenomeno non spiega però l'aumento delle allergie registrato dalla ricerca scientifica, che si basa su diagnosi mediche e non su semplici dichiarazioni personali. Per chiarire eventuali sintomi o sospette intolleranze, resta fondamentale rivolgersi a uno specialista.