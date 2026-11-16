Si scaglia contro gli agenti con un coltello: donna fermata con un taser

Stando ai primi accertamenti, la 44enne, che aveva in mano un ombrello aperto e un coltello, si è lanciata verso i poliziotti, una volta che questi ultimi sono riusciti a penetrare nell'immobile.

«A causa della situazione minacciosa, le forze di intervento hanno dovuto utilizzare un dispositivo di immobilizzazione (Taser)», precisa ancora il comunicato. Successivamente, la donna è stata immobilizzata e ammanettata. È emerso che, nascosto dietro l'ombrello, portava con sé un altro coltello.