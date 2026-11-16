Si scaglia contro gli agenti con un coltello: donna fermata con un taser
La donna, poi ricoverata in una clinica, aveva con sé due coltelli, uno dei quali nascosto dietro un ombrello.
SAN GALLO - Una donna di 44 anni ha minacciato con un coltello agenti della polizia comunale questa mattina presto, poco prima delle 3.00, a San Gallo. Per fermarla i poliziotti hanno dovuto utilizzato un taser.
Le forze dell'ordine sono intervenute in seguito a una segnalazione riguardante un vetro rotto e delle urla provenienti da un'abitazione, si legge in una nota odierna. Gli agenti hanno individuato, dietro una porta a vetri all'ingresso, una donna che non reagiva quando le si rivolgeva la parola.
Stando ai primi accertamenti, la 44enne, che aveva in mano un ombrello aperto e un coltello, si è lanciata verso i poliziotti, una volta che questi ultimi sono riusciti a penetrare nell'immobile.
«A causa della situazione minacciosa, le forze di intervento hanno dovuto utilizzare un dispositivo di immobilizzazione (Taser)», precisa ancora il comunicato. Successivamente, la donna è stata immobilizzata e ammanettata. È emerso che, nascosto dietro l'ombrello, portava con sé un altro coltello.
La 44enne risiede nell'immobile in questione e sembra che si trovasse in uno stato confusionario. È stata nel frattempo ricoverata in una clinica.
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