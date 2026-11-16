URI
17enne muore durante l'arrampicata
Il giovane era stato dato inizialmente per disperso. Al momento sconosciute le cause dell'incidente.
Polizia Uri
Fonte Sda
17enne muore durante l'arrampicata
Il giovane era stato dato inizialmente per disperso. Al momento sconosciute le cause dell'incidente.
BÜRGLEN - Durante un'operazione di ricerca, un 17enne è stato trovato morto a Bürglen UR. L'alpinista era stato precedentemente segnalato come disperso, hanno comunicato lunedì sera il Ministero pubblico e la Polizia cantonale di Uri.
L'uomo è stato trovato sotto il Höch Nossen, si legge nel comunicato. Secondo le prime informazioni, si trovava da solo in questa zona per arrampicare ed è rimasto vittima di un incidente mortale per cause ancora sconosciute.
La Polizia cantonale, sotto la direzione del Ministero pubblico, sta indagando sulla dinamica dell'incidente.
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