Antibiotici negli animali

Anche nella medicina veterinaria l'utilizzazione di antibiotici è diminuita nel lungo periodo: per quanto riguarda gli animali da allevamento, la quantità di principi attivi venduta in Svizzera è diminuita notevolmente dal 2008. Rispetto alla biomassa animale tuttavia il consumo è rimasto stabile negli ultimi tre anni a circa 30 milligrammi per unità di correzione della popolazione (PCU, un'unità di misura tecnica standardizzata utilizzata in medicina veterinaria per monitorare e confrontare il consumo di antibiotici negli animali destinati alla produzione di alimenti). Secondo il rapporto, una parte del recente calo del quantitativo complessivo potrebbe quindi essere spiegata dalle variazioni nel numero di capi di bestiame. Nel confronto europeo, la Svizzera si è classificata all'ottavo posto nel 2024.

A seconda della specie animale, i trend sono diversi. Nel caso dei bovini, ai quali continua a corrispondere la maggior quantità di principio attivo, nel 2025 si è registrato per la prima volta un leggero calo. Per quanto riguarda i suini, invece, la quantità totale è nuovamente aumentata leggermente tra il 2023 e il 2025, mentre il numero di trattamenti con antibiotici critici è diminuito. Nel caso del pollame, la quantità totale di principio attivo è nettamente inferiore a quella dei bovini e dei suini; sebbene nel 2025 abbia registrato un leggero aumento, la quantità di antibiotici critici si è ridotta del 56% dal 2021.