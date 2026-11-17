L'uso degli antibiotici è in costante calo, ma il problema delle resistenze aumenta
Nonostante il calo nell'uso degli antibiotici, la Svizzera registra un allarmante incremento dei decessi da batteri resistenti.
BERNA - L'utilizzazione di antibiotici in Svizzera continua a diminuire. Ciononostante, il numero di decessi causati da batteri resistenti è quasi raddoppiato dal 2010, emerge dall'edizione di quest'anno dello Swiss Antibiotic Resistance Report, pubblicato oggi dagli Uffici federali della sanità pubblica (UFSP), della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), dell'agricoltura (UFAG) e dell'ambiente (UFAM).
Nel 2025 l'uso nella medicina umana è sceso a una media di 9,9 dosi definite giornaliere per 1000 abitanti al giorno (DID, acronimo dell'inglese Defined Daily Doses per 1000 inhabitants per day). Si tratta di quasi l'11% in meno rispetto al 2024 (11,1 DID) e del 4% in meno rispetto al 2019, l'anno precedente alla pandemia di Covid-19. La Svizzera ha così raggiunto in anticipo l'obiettivo di 10,2 DID fissato per il 2027. Anche nel confronto europeo la Confederazione è in buona posizione: nel 2024 l'utilizzazione di antibiotici era pari a circa la metà della media europea di 20,4 DID.
DID: la definizione
L'indicatore DID misura il volume di consumo di un determinato farmaco (o classe di farmaci) in una popolazione ed è un parametro standardizzato utilizzato a livello internazionale per confrontare l'uso di medicamenti tra diverse regioni o periodi temporali. Consente di paragonare l'uso di medicinali indipendentemente da differenze quali prezzo, dimensione della confezione, dosaggio e formulazioni, ed è pertanto ampiamente utilizzato nella ricerca sull'uso dei farmaci e nella valutazione della razionalità prescrittiva.
Nello specifico, il suo significato è quanta "dose giornaliera definita" di antibiotici viene consumata in media ogni giorno per 1000 abitanti. Nella denominazione si usa "definita" perché la DID non è la dose realmente prescritta o assunta dal paziente, bensì un'unità di misura tecnica standardizzata concordata a livello internazionale: è la dose media assunta definita dall'Organizzazione mondiale della sanità per un farmaco nell'indicazione principale negli adulti. Si tratta di un valore fisso, indipendente dalla situazione del singolo paziente, utilizzato esclusivamente come misura per confrontare i volumi di consumo.
Aumento dei decessi
"Un consumo complessivamente basso non implica (...) necessariamente una pratica di prescrizione ottimale", avvertono gli autori dello studio. Anche la scelta del principio attivo e la decisione su quali siano i casi in cui ricorrere agli antibiotici influenzano lo sviluppo delle resistenze.
Anche in questo caso il rapporto rileva progressi. L'utilizzazione di antibiotici particolarmente critici, detti Watch (attenzione), è diminuito del 27,4% negli ultimi dieci anni. Tuttavia, il numero stimato di decessi causati da agenti patogeni altamente resistenti è aumentato da 135 nel 2010 a 258 nel 2024.
In Romandia prescritti più antibiotici
Quasi nove antibiotici su dieci (85,9%) in Svizzera non vengono prescritti in ospedale, ma in ambito ambulatoriale, soprattutto per le cure di base fornite dai medici di famiglia. Quasi la metà di tutte le prescrizioni di questi dottori riguarda infezioni delle vie respiratorie, sebbene queste siano spesso causate da virus, contro i quali gli antibiotici sono del tutto inefficaci: secondo il rapporto, nelle cure ambulatoriali circa un quinto delle prescrizioni non è conforme alle linee guida mediche.
In Romandia vengono prescritte in regime ambulatoriale oltre 1,5 volte più antibiotici rispetto alla Svizzera tedesca. In testa alla classifica si trova il canton Ginevra (11,8 DID), mentre in Appenzello Interno (4,5 DID) ne vengono prescritte meno della metà. Per Ticino e Grigioni la pubblicazione non fornisce il valore preciso, ma la forchetta in cui si situano: il cantone italofono è tra 8 e 10 DID, quello trilingue tra 6 e 8 DID.
Antibiotici negli animali
Anche nella medicina veterinaria l'utilizzazione di antibiotici è diminuita nel lungo periodo: per quanto riguarda gli animali da allevamento, la quantità di principi attivi venduta in Svizzera è diminuita notevolmente dal 2008. Rispetto alla biomassa animale tuttavia il consumo è rimasto stabile negli ultimi tre anni a circa 30 milligrammi per unità di correzione della popolazione (PCU, un'unità di misura tecnica standardizzata utilizzata in medicina veterinaria per monitorare e confrontare il consumo di antibiotici negli animali destinati alla produzione di alimenti). Secondo il rapporto, una parte del recente calo del quantitativo complessivo potrebbe quindi essere spiegata dalle variazioni nel numero di capi di bestiame. Nel confronto europeo, la Svizzera si è classificata all'ottavo posto nel 2024.
A seconda della specie animale, i trend sono diversi. Nel caso dei bovini, ai quali continua a corrispondere la maggior quantità di principio attivo, nel 2025 si è registrato per la prima volta un leggero calo. Per quanto riguarda i suini, invece, la quantità totale è nuovamente aumentata leggermente tra il 2023 e il 2025, mentre il numero di trattamenti con antibiotici critici è diminuito. Nel caso del pollame, la quantità totale di principio attivo è nettamente inferiore a quella dei bovini e dei suini; sebbene nel 2025 abbia registrato un leggero aumento, la quantità di antibiotici critici si è ridotta del 56% dal 2021.
Alcune forme di resistenza negli animali destano preoccupazione: nei suini da ingrasso, la percentuale di animali portatori del ceppo resistente MRSA (tipo CC398) è aumentata dal 2% al 69% dal 2009. Questo batterio dimostra anche quanto siano strettamente legate la salute degli animali e quella degli esseri umani: questo agente patogeno, che si presume abbia origine nell'uomo, è tornato da tempo negli ospedali; in uno studio condotto su campioni nosocomiali raccolti tra il 2007 e il 2022, rappresentava già quasi l’8% dei casi umani di MRSA esaminati.